Declarația vine după ce Daniel Băluță, primarul sectorului 4 și lider PSD București, a convocat o ședință extraordinară a CGMB pe 24 februarie, pentru a discuta un proiect care propune plata apei calde doar dacă temperatura respectă parametrii contractuali.

Termoenergetica: Mecanismul de plată e deja pus în aplicare

„Suntem PRO corectitudine și transparență! Tocmai de aceea aducem clarificări privind calculul facturii de energie termică pentru apă caldă și căldură. Întregul mecanism este clar stipulat în contractul pe care asociațiile de proprietari și consumatorii casnici l-au semnat cu Termoenergetica. Iar aici, conform legii, E DEJA INCLUS ȘI PUS ÎN APLICARE un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați (temperatură sub limita contractuală)”, au transmis oficialii Termoenergetica, marți, pe pagina de Facebook.

Conform legislației, furnizorul este obligat să livreze apă caldă la o temperatură între 55 și 60 de grade Celsius, cu o toleranță de +/- 5 grade și să asigure un confort termic adecvat în locuințe.

În caz de nerespectare a acestor condiții, factura se diminuează. Termoenergetica subliniază că metodologia de calcul pentru reducerea facturilor este reglementată prin Ordinul 91/2007 emis de ANRSC.

Obligațiile Termoenergetica

Furnizarea apei calde la o temperatură cuprinsă între 55 şi 60 de grade Celsius, cu o abatere de +/- 5 grade

Livrarea agentului termic pentru încălzire, asigurând confortul termic

Facturarea energiei termice conform metodologiei aprobate

Acordarea de despăgubiri pentru daunele cauzate de întreruperi din vina furnizorului.

Drepturile consumatorilor prevăzute de lege

Contestarea facturilor în cazul diferențelor între consumul facturat și cel indicat de contorul de branșament

Reducerea valorii facturii dacă temperatura medie a apei calde furnizate scade sub 50 de grade Celsius.

În acest caz, furnizorul trebuie să comunice, la cerere, temperatura medie lunară a apei reci din stația termică.

Pe 1 februarie, primarul sectorului 4 al Capitalei și lider PSD București, Daniel Băluţă, a declarat că PSD va introduce în Consiliul General București un proiect de hotărâre prin care, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu vor da apă caldă şi căldură în parametrii promiși, asociaţiile de proprietari nu vor mai plăti acest serviciu.

În cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populaţia are dreptul la diminuarea preţului conform formulei de calcul stabilită prin regulament.

