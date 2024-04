Timur Ivanov, viceministrul apărării arestat pentru corupție, locuia la Moscova în conacul unei prințese. Mai avea o vilă de 10 milioane de euro și 5 apartamente

Imobilul de lux a fost înregistrat pe numele șoferului Zaharovei, Stanislav Kuznețov. El însuși a spus asta în timpul mărturiei sale, relatează canalul de Telegram Baza.

Kuznețov, în vârstă de 51 de ani, a lucrat pentru Zaharova timp de 12 ani, iar miercuri, 24 aprilie, i s-a comunicat că nu mai e nevoie de serviciile lui.

Kuznețov este înscris drept proprietar al companiei Noble Nest, care deține conacul moșiei construit pentru o prințesă rusă în 1821. O investigație a Fundației Anticorupție a lui Alexei Navalnîi a arătat că Ivanov a cumpărat această casă în 2012 pentru 600 de milioane de ruble (6 milioane de euro) și, în același timp, a înregistrat-o la firma care-l avea ca proprietar pe șofer.

Clădirea cu trei etaje și o suprafață de 1000 mp este un sit de patrimoniu cultural de importanță regională și un monument de arhitectură al Moscovei. Era reședința principală a lui Ivanov și a familiei sale, scrie presa rusă.

Casa lui Ivanov din Rubliovka. Foto: Absolute Realty Advisors

TASS, citat de Moscvich Mag, scrie că instanța a confiscat, ca măsură provizorie, nu numai bunurile lui Ivanov, ci și bunurile familiei sale. „Tot ceea ce este înregistrat de el și soția sa, precum și fostele soții și cei cinci copii, inclusiv copiii adoptați, toate aceste bunuri au fost deja sechestrate de instanța capitalei în scopul luării de măsuri provizorii, în cazul în care Ivanov este ulterior găsit vinovat”, au anunțat agențiile de aplicare a legii de la Moscova.

În afara conacului din Moscova, Ivanov mai deține și o vilă somptuoasă în apropierea capitalei, în Rubliovka. Casa, care are ca proprietar Federația Rusă, dar era a ministrului adjunct al apărării, are trei etaje, patru dormitoare, cinci băi, trei camere de zi, un șemineu, un cinematograf, o terasă cu grătar și o verandă deschisă. Finisajul este realizat din materiale scumpe. În curte există și o casă de oaspeți, care are jumătate din dimensiunea celei principale, 445 mp.

Agenții imobiliari estimează costul casei la 1 miliard de ruble, aproximativ 10 milioane de euro.

Timur Ivanov și a doua sa soție, Svetlana Zaharova. Foto: Profimedia Images

Din declarația anchetatorilor cu privire la confiscările bunurilor generalului, acesta mai deținea două apartamente pe numele lui, încă două pe numele soției și alte trei proprietăți pe numele copiilor. Unul dintre ele este în Mexic.

Sunt, de asemenea, enumerate și vehiculele înmatriculate viceministrului și membrilor familiei: motociclete M72, Triumph Harley-Davidson, mașini de lux Chevrolet Suburban și Mercedes-Benz, Bentley Continental, Aston Martin și Hummer H2, și o autoutilitară Ford Transit.

Soția viceministrului, conform anchetatorilor, deține o vilă cu o suprafață de 192 de metri pătrați și patru terenuri cu suprafețe între 2.000 și 3.000 de metri pătrați.

Ministrul adjunct al apărării, Timur Ivanov, a fost reținut pe 23 aprilie, la birou, sub acuzația că a primit mită. Tribunalul Basmanni l-a arestat până pe 23 iunie. Ivanov este de mult timp un aliat al ministrului apărării, Serghei Şoigu. A lucrat cu el în guvernul regiunii Moscova la începutul anilor 2010 și a ajuns la Ministerul Apărării în 2016.

O sursă Forbes a numit arestarea lui Ivanov începutul unei „epurări a celor apropiați lui Șoigu”. Ivanov, care a supravegheat toate proiectele majore de construcție la Ministerul Apărării, precum și bugetele gigantice pentru aprovizionarea trupelor, ar putea fi trimis într-o colonie penitenciară pentru 15 ani.

De asemenea, în legătură cu acest caz a fost arestat directorul general și fostul fondator al ANO SK Red Stars, Serghei Borodin, pe care mass-media l-a numit confidentul sau „portofelul” lui Ivanov.

Timur Ivanov. Foto: AP

În același timp, nu se știe nimic despre soarta fostei soții a viceministrului, Svetlana Zaharova. Potrivit unor informații neconfirmate, o femeie de 50 de ani ar fi putut fi reținută împreună cu Ivanov.

În decembrie 2022, FBK a lansat o anchetă asupra vieții de lux a lui Ivanov și a Zaharovei. Se spunea că cuplul a cheltuit peste un milion de euro în vacanțe, în timp ce facturile personale ale Svetlanei au fost plătite de o companie care ar fi trebuit să fie implicată în restaurarea orașului ocupat și distrus Mariupol.

În plus, FBK a aflat că, în perioada 2010-2018, cuplul a închiriat vile pe Coasta de Azur în fiecare vară: au cheltuit cel puțin 850.000 de euro doar pentru închirierea de locuințe în Saint-Tropez. Ancheta a oferit, de asemenea, dovezi că Timur Ivanov deține vilele în Rubliovka și Tver.

