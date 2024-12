Luptătorul în vârstă de 50 de ani a intrat în conflict cu un grup de tineri și ar fi agresat doi băieți și o fată, după care a părăsit locul în care a avut loc scandalul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, deși tânăra a rămas întinsă pe jos.

„Ce-ai făcut, Tolea, ai omorât-o? Ce-ai făcut cu ea? Așa se reacționează? Pe mine e una că m-ai lovit, că și eu fac lupte, ca tine. Dar ești jegos, dai în femei”, spune un tânăr care l-a filmat pe Tolea Ciumac după incident.

Tânăra a ajuns la spital

Potrivit jurnaliștilor de la Bihoreanul, tânăra agresată a ajuns la spital, însă nu a rămas internată, iar pe numele lui Tolea Ciumac a fost deschis dosar penal.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele investigații s-a constatat că, pe fondul unor discuții în contradictoriu, a avut loc o altercație spontană în cadrul căreia un bărbat de 50 de ani ar fi agresat o femeie de 20 de ani, un bărbat de 41 de ani și un altul de 26 de ani. În urma agresiunii, femeia de 20 de ani, care prezenta leziuni în zona feței, a fost transportată la spital, pentru îngrijiri medicale.

Persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei din cadrul Poliției Municipiului Oradea continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a fost comisă fapta, urmând ca, în funcție de rezultat, să fie dispuse măsuri legale în consecință”, au anunțat oamenii legii.

După ce a fost eliberat, Tolea Ciumac a dezvăluit pe internet ce s-a întâmplat, afirmând că i-a agresat pe tineri după ce aceștia i-au furat portofelul și au vrut să fugă de la fața locului într-un taxi.

Cum și-a explicat luptătorul gestul

„Dacă vreți să auziți adevărul, vă spun aici. Eu nu mă iau aiurea de oameni pe stradă, fără să fiu provocat, mai ales de femei. Sâmbătă dimineață s-au legat doi băieți de mine, cu două fete. Băieții au început să mă ia în brațe, să mă îmbrățișeze, poze cu mine, fanii mei, vrăjeli. Sunt obișnuit cu lucrurile astea. Fetele, între timp, au chemat un taxi. Când a venit taxiul, au plecat toți spre el și mi s-a părut foarte ciudat cu îmbrățișările și faptul că băieții grăbeau fetele să urce în taxi.

Am pus mâna la buzunar, portofelul nu-i, a dispărut! Mi-o făcuseră băieții. I-am dat pe toți jos, am început să caut portofelul în taxi, am zis că l-au lăsat pe acolo. Nu era acolo. Între timp, băieții s-au simțit rău și s-au aruncat pe trotuar. Când am ieșit, mi-am recuperat portofelul, i-am ciufulit un pic pe băieții ăia doi și fata s-a băgat și ea între noi, să facă ea dreptate, să-mi bage degetele în ochi. S-a lovit și ea de o palmă. Cealaltă fată, dacă a stat cuminte, nu a pățit nimic, nici nu s-a auzit de ea. Acesta este adevărul”, a spus luptătorul.

