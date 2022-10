Clasamentul, anunțat la The World Academic Summit, desfășurat zilele trecute la New York, include o listă de 1.799 de universități din 104 țări – este, așadar, cea mai diversă și mai mare analiză a instituțiilor de învățământ superior din lume, potrivit THE.

Evaluarea universităților se bazează pe un total de 13 indicatori care măsoară performanța unei instituții în cinci domenii: predare (mediu de învățare), cercetare (volum, venit și reputație), citare (influența cercetării), perspective internaționale (personal, studenți și cercetare) și venituri din industrie (transfer de cunoștințe).

Clasamentul din acest an a analizat peste 121 de milioane de citate din peste 15,5 milioane de publicații de cercetare și a inclus răspunsuri la sondaje de la 40.000 de cercetători din întreaga lume.

Oxford, prima de șapte ani

Top 10 universități:

Locul 1: Universitatea din Oxford (Marea Britanie)

Locul 2: Universitatea Harvard (SUA)

Locul 3: Universitatea din Cambridge (Marea Britanie)

Locul 3: Universitatea Stanford (SUA)

Locul 5: Massachusetts Institute of Technology MIT (SUA)

Locul 6: Institutul de Tehnologie din California (SUA)

Locul 7: Universitatea Princeton (SUA)

Locul 8: Universitatea din California, Berkeley (SUA)

Locul 9: Universitatea Yale (SUA)

Locul 10: Imperial College London (Marea Britanie)

Universitatea Oxford are un punctaj total de 96,4. Se află în fruntea clasamentului pentru al șaptelea an consecutiv. Universitatea Harvard rămâne pe locul doi, iar Cambridge sare de pe locul cinci pe podium.

Harvard conduce pilonul de predare, în timp ce Oxford conduce pilonul de cercetare. În vârful pilonului internațional se află Universitatea de Știință și Tehnologie din Macao.

Potrivit autorilor clasamentului, universitățile europene de top sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari din partea universităților din țările asiatice. Trei universități asiatice sunt acum printre primele 20 din lume: Universitatea Peking (locul 17), Universitatea Tsinghua (locul 16), situată tot în capitala Chinei, și Universitatea din Singapore (locul 19).

ASE, prima universitate din România

Top universități românești în clasamentul THE:

Locul 501-600: ASE București (universitățile aflate pe locurile 501-600 nu mai sunt diferențiale, fiind trecute toate pe „locul 501-600”, lucru valabil și mai jos în clasament)

Locul 801-1.000: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Locul 1001-1200: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Locul 1201-1500: Universitatea București, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ASE-ul din București are un punctaj cuprins între 39,2 și 42 de puncte.

America este cea mai reprezentată țară, cu 177 de instituții, dintre care 58 în primele 200.

Cinci țări intră pentru prima dată în clasament: Zambia, Namibia, Mozambic, Zimbabwe și Mauritius.

