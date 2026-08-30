Cum a apărut ideea „Flightradarului pentru șine”

Elric Battello, un tânăr francez în vârstă de 18 ani pasionat de tehnologie și transport public, a decis să își pună studiile pe pauză timp de un an pentru a-și îndeplini un vis din copilărie.

Alături de alți doi pasionați de căi ferate, el a dezvoltat o hartă interactivă capabilă să localizeze garniturile de tren pe măsură ce parcurg traseele din mai multe țări europene.

Punctul de inspirație a fost cunoscutul site Flightradar24, o resursă devenită indispensabilă la nivel mondial. Datorită acesteia s-a aflat recent că un avion militar american aterizase la Moscova avându-l la bord pe directorul CIA, John Ratcliffe.

Însă, dacă avioanele își transmit poziția exactă prin GPS public, în cazul trenurilor, lucrurile sunt mult mai complicate, deoarece majoritatea operatorilor naționali nu furnizează date de geolocalizare în timp real.

Algoritmul ingenios din spatele Traintracker24

Pentru a depăși această barieră tehnologică, creatorii platformei au dezvoltat un algoritm complex care colectează date deschise de la companii majore precum SNCF sau RATP și le combină cu fluxurile live despre întârzieri și incidente.

Sistemul calculează și extrapolează poziția fiecărui tren la fiecare cinci secunde, luând în calcul viteza maximă a liniei, întârzierile raportate, profilul de accelerare și frânare al vagoanelor, dar și eventualele abateri de la traseu.

Excepția o constituie Spania, țară care își distribuie public coordonatele GPS pentru garniturile feroviare. În plus, platforma le permite și pasionaților de trenuri – cunoscuți în comunitate drept observatori – să contribuie cu informații și imagini de pe teren.

Lansare cu succes și planuri de extindere globală

Succesul primei zile de la lansarea oficială a fost copleșitor: peste 40.000 de vizitatori au accesat site-ul, punând la grea încercare serverele proiectului. Deși unii critici au subliniat că poziționarea nu este una bazată pe GPS direct, utilitatea instrumentului este incontestabilă.

Platforma acoperă deja Franța, Belgia și Spania, urmând să fie extinsă rapid în Marea Britanie și Olanda, având ca scop final acoperirea întregului continent european și, ulterior, extinderea la nivel global.

Instrumentul este conceput atât pentru navetiștii care vor să își verifice legăturile sau să urmărească traseul celor dragi, cât și pentru comunitatea pasionaților de transport feroviar.