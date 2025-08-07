Noi focare amenință vegetația din Chilia Veche

De la izbucnirea focului pe 4 august 2025, intervenția a escaladat. Inițial, flăcările au cuprins aproximativ 6 hectare. Astăzi, situația s-a agravat cu apariția unor noi focare.

Două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație al MAI sunt în acțiune.

„Astăzi, au fost efectuate 25 de lansări de apă, echivalentul a peste 60 de tone de apă”, au transmis reprezentanții IGSU, într-o postare pe Facebook.

Un al treilea elicopter Black Hawk a fost mobilizat pentru a se alătura misiunii. Aceste aeronave pot transporta și lansa volume mari de apă, completând eficient eforturile echipelor terestre.

Aceste aeronave sunt cruciale în combaterea incendiului în zonele greu accesibile.

Operațiuni la sol pentru stingerea incendiului din Chilia Veche

Terenul dificil împiedică accesul autospecialelor în zona afectată. „Cu ajutorul uneia dintre aeronave au fost transportați 10 pompieri în apropierea focarelor, pentru a se acționa de la sol cu mijloace specifice”, a mai transmis IGSU.

Dată fiind natura dinamică a situației, autoritățile continuă să monitorizeze și să adapteze strategia de intervenție. Utilizarea sistemului Bambi Bucket al elicopterelor va continua pentru a arunca apă în zonele inaccesibile.

