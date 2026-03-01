Niciun detaliu privind locația sau identitatea soldaților nu a fost dezvăluit de către Centcom în comunicatul său de pe platforma X.

Alți câțiva soldați au suferit răni „ușoare” din cauza schijelor, însă sunt în curs de a fi „reintegrați în atribuțiile lor”, a precizat Centcom, adăugând: „Operațiunile militare majore continuă.”

Donald Trump a avertizat sâmbătă că sunt de așteptat decese în rândul forțelor armate americane.

„Eroi americani curajoși și-ar putea pierde viața. Acest lucru se întâmplă adesea în război, dar nu facem asta pentru prezent. O facem pentru viitor. Și este o misiune nobilă”, a declarat anterior președintele american.

Armata israeliană a lovit decisiv sâmbătă dimineață capitala Iranului, Teheran, și a pus la pământ palatul ayatollahului Ali Khamenei. Evenimentul este documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de publicația New York Times.

Semnele că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, „nu mai este”, sunt din ce în ce mai evidente, a afirmat premierul Benjamin Netanyahu, sâmbătă seară, într-o declarație video adresată publicului israelian, citat de Times of Israel.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a condus țara timp de 36 de ani. Anunțul a fost făcut de un prezentator vizibil emoționat și cu ochii în lacrimi.







