Italianul a fost audiat timp de două ore la parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Potrivit anchetatorilor, Matteo Politi, italianul care a operat în mai multe clinici private din București este acuzat de „săvârșirea unei infracțiuni în formă simplă, unei infracțiuni de înșelăciune în formă continuată și a unei infracțiuni de exercitare fără drept a unei profesii sau a unei activități”.

FOTO: Sorin Cioponea

Cazul medicului fals a fost dezvăluit de o investigație Libertatea. Reporterii ziarului au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.

Citește și: Filiera italiană! O nouă pacientă mutilată la nas de Matthew Mode își amintește că „medicul chirurg” a intrat în sala de operație alături de un prieten, Michelle di Chirico, un dentist! „Când mi-a dat pansamentul jos, nasul meu arăta ca un şniţel bătut pe tocător”