Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece

Aprobarea lui Trump a scăzut la 37% în cel mai recent sondaj Gallup, cel mai scăzut nivel din acest mandat și aproape de minimumul său istoric de 34% de la sfârșitul primului mandat. În rândul alegătorilor independenți, rata de aprobare a scăzut la doar 29%.

Americanii par să fi tolerat corupția asociată cu Trump, dar acum îl consideră și incompetent. În politica americană, aceasta este o greșeală de neiertat, subliniază revista de analiză geo-politică The Atlantic.

Impactul negativ al politicilor economice

Politicile economice ale lui Trump încep să aibă efecte negative. Tarifele majorate afectează economia, prețurile de consum au crescut cu 2,6% față de anul trecut, iar piața muncii dă semne de slăbiciune. Raportul privind locurile de muncă în SUA din iulie a arătat o creștere de doar 73.000, iar șomajul a crescut la 4,2%.

Conform The Atlantic, Budget Lab de la Universitatea Yale estimează că majorările de prețuri vor costa fiecare gospodărie în medie 2.400 de dolari în acest an.

Tarifele lui Trump: Câștig pentru guvern, pierdere pentru americani

În primele cinci luni ale acestui an, guvernul american a colectat 87 de miliarde de dolari din tarife, dublu față de anul trecut. Trump prezintă acest lucru ca pe un succes. În realitate însă, consumatorii și companiile americane sunt cele care suportă costurile.

Prețurile cresc pentru alimente, îmbrăcăminte și electronice. Companiile americane trebuie să-și restructureze lanțurile de aprovizionare, un proces costisitor.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că ultimele tarife ale lui Trump „ar perturba lanțurile de aprovizionare transatlantice esențiale, în detrimentul întreprinderilor, consumatorilor și pacienților de ambele părți ale Atlanticului”.

Probleme în sistemul de sănătate și securitate socială

Politicile lui Trump afectează și alte domenii vitale. Se estimează că numărul americanilor fără asigurare de sănătate va crește cu peste 10 milioane în mai puțin de un deceniu. Reducerile de personal la Administrația Securității Sociale vor duce la închiderea birourilor locale și la întârzieri în procesarea beneficiilor.

Un pensionar de 70 de ani din Indiana a declarat pentru The Guardian: „Pentru prima dată în viața mea, soția mea și cu mine suntem stresați și îngrijorați dacă voi primi plata și dacă va fi la timp”.

Impactul asupra cercetării medicale și siguranței publice

Administrația Trump a afectat grav Institutele Naționale de Sănătate, unul dintre cele mai importante centre de cercetare medicală din lume. Aproape 2.500 de granturi au fost încheiate sau întârziate, perturbând cercetarea medicală vitală.

Harold Varmus, laureat al Premiului Nobel, a declarat pentru The New York Times: „Țara va plânge pierderea acestei întreprinderi timp de decenii”.

Reducerile masive la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică vor pune americanii în pericol mai mare în fața evenimentelor meteorologice extreme.

Dezorganizarea FEMA și impactul asupra răspunsului la dezastre

Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) este în dezordine, condusă de o persoană clar depășită de situație. Trump dorește eliminarea FEMA până la sfârșitul anului. Agenția a pierdut deja aproximativ o treime din forța de muncă permanentă.

În urma inundațiilor recente din Texas, decizia anterioară a FEMA de a concedia sute de contractori din centrele de apel a dus la mii de apeluri pentru asistență de recuperare rămase fără răspuns.

Subminarea eforturilor anticorupție

Administrația Trump decimează eforturile anticorupție din cadrul guvernului federal. A anunțat că legea Foreign Corrupt Practices Act din 1977 nu va mai fi aplicată și a concediat sau retrogradat 20 de inspectori generali.

The Atlantic subliniază că, deși reducerea birocrației poate fi necesară, modul nechibzuit și imprudent în care administrația Trump procedează este problematic, mai ales în contextul adoptării unei legi care va adăuga 3 trilioane de dolari la datoria națională.

Russell Vought, directorul Oficiului de Management și Buget al lui Trump, a declarat în 2023: „Vrem să îi traumatizăm”, referindu-se la funcționarii publici de carieră.

