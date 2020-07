Chemal Taner, în vârstă de 49 de ani, fusese infectat cu coronavirus și internat pe data de 15 iulie la Spitalul Colentina București, după ce starea lui se înrăutățise, acesta a murit ieri pe patul de spital, scrie G4media.

Medicul din Constanța, de etnie tătară, era specialist în implantologie avansată, chirurgie orală, parodontologie și stomatologie digitală și avea propriul business început în 1999.

A fost membru al Societății Române de Reabilitare Orală, Societății Române de Implantologie Orală și Biomateriale, Societății de Stomatologie Estetică din România, Academy of Osseointegration, European Association for Osseointegration, International Team for Implantology, International Congressof Oral Implantologists și American Academy of Implant Dentistry.

„Vestea că unul dintre cei mai renumiți medici stomatologi români ai momentului, Dr. Taner Chemal, a plecat dintre noi lasa în sufletul și conștiința tuturor un gol ce nu va putea fi umplut niciodată.

Un exemplu de etică, perseverență, tenacitate și bun simț, Dr Taner a fost întotdeauna alături de AMSMB și UNAS și a raspuns fără ezitare DA atunci cand a putut să sprijine activitățile noastre profesionale”, se arată în mesajul postat pe Facebook de Uniunea Națională a Asociațiilor Stomatologice din România.

Familia medicului este, de asemenea, infectată cu coronavirus. Colegii acestuia de la clinica de stomatologie unde lucra s-au testat din proprie inițiativă după ce medicul a aflat că este infectat.

Din fericire, testele tuturor cadrelor medicale care au avut contact direct cu el au ieșit negative, scrie presa locală.

