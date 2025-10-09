Española, o organizație de dreapta formată în 2022 de membri ai grupărilor de ultrași din Rusia, a fost legată de Agenția de Informații Militare externe a Statului Major al armatei (GRU).

Este teoretic independentă, dar face, de fapt, parte din „Corpul Voluntarilor”, o rețea de miliții neoficiale și unități paramilitare cu legături interconectate între ele și cu GRU.

Membrii grupării extremiste „Española” a luptat, inițial, terestru, în cadrul „primului detașament de hooligans”, ca o adevărată forță paramilitară, însă acum a primit misiuni pe mare.

În contextul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, Marea Neagră a devenit un loc al acțiunilor militare regulate. Cele mai active lupte au loc în jurul platformelor de foraj petrolier și gazier („platformele Boiko”). Ucrainenii au reușit să recucerească instalațiile rusești capturate anterior în 2023. Rusia vrea să le redobândească, desfășurând noi forțe, precum unitatea „Española”.

„Prima companie militară privată maritimă” din Rusia

Rusia continuă să încerce să recâștige controlul asupra platformelor petroliere din Marea Neagră, folosind noi forțe în acest scop.

„Española” este „prima companie militară privată maritimă” din Rusia și îndeplinește misiuni pe mare. Deocamdată, crearea unor astfel de companii este permisă doar guvernatorilor regiunilor ruse.

Conform comandamentului grupului, „Española” a fost creat sub egida șefului rus al Crimeei, Serghei Aksionov, pentru a întări apărarea coastei peninsulei. Oficialul nu a confirmat public acest lucru.

În prezent, grupul participă la operațiuni în Marea Neagră legate de platformele petroliere ucrainene. Acestea au fost capturate de Rusia după anexarea Crimeei în 2014 și folosite pentru recunoaștere și logistică în operațiunile militare.

În 2023, forțele ucrainene au reușit să recâștige controlul asupra platformelor. De atunci, luptele pentru ele continuă, Rusia încercând în mod repetat să le recaptureze.

Inițial, „Española” era o unitate terestră. A fost creată în cadrul Brigăzii 88 de Recunoaștere Vostok, care a luptat în mai multe localități din regiunea Donețk, inclusiv la Mariupol, Vuhledar și Avdiivka, în regiunea Donețk. Activitatea grupului a fost legată de compania militară privată rusă „Redut” și de GRU.

În surse deschise sunt menționați ca organizatori și sponsori frații Arkadi și Boris Rotenberg, oligarhi apropiați președintelui Vladimir Putin, precum și structuri ale Kremlinului și companii de stat care asigură securitatea Căilor Ferate Ruse.

Vladimir Putin și Arkadi Rotenberg

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, „Española” este finanțată de partidul de guvernământ Rusia Unită.

Pentru participare se oferă un milion de ruble, circa 10.500 de euro, iar pentru deces – 5 milioane (52.500 de euro).

„Agenții de unică folosință”

„În Española sunt recrutați ultrași din fotbal, radicali ruși de toate felurile, inclusiv simpatizanți ai ideologiei naziste, precum și civili obișnuiți și săraci ai Federației Ruse și din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei Aceștia din urmă, «agenți de unică» folosință, sunt folosiți în atacuri de tip «carne de tun» pentru a crea statutul de «unitate de luptă»”, afirmă serviciile ucrainene.

Grupul a fost format „în principal din fani ai fotbalului sub conducerea lui Stanislav Orlov (indicativ „Spaniolul’) – membru al grupării de fani Red-Blue Warriors”, ultrașii celor de la ȚSKA Moscova.

Stanislav Orlov a fost identificat de jurnaliștii Sistema pe o înregistrare video în timp ce se afla pe zgârie-norii Moscow City, controlând o dronă de luptă rusească care a atacat orașul ucrainean Ciasov Iar din Donețk în primăvara aceasta.

Videoclipul a demonstrat capacitățile sistemului hardware și software Orbita, care controlează dronele la o distanță semnificativă de linia frontului. Videoclipul a fost ulterior șters, iar referința la „Orașul Moscova” a fost eliminată.

Partea de luptă a detașamentului de „hooligans” este formată din oameni care au experiență militară sau care au servit în armată. Ceilalți se antrenează și, când sunt gata, sunt trimiși în operațiuni speciale.

De asemenea, Mihail Turkanov, un fost luptător de arte marțiale mixte, fan înrăit al echipei de fotbal Zenit din Sankt Petersburg, este un veteran al Española.

Din septembrie, Orlov controlează Asociația Pan-Rusă a Suporterilor. În octombrie, pe canalul de Telegram al grupului s-a anunțat că unitatea a fost desființată, iar membrii săi vor intra în structurile militare ale Ministerului Apărării rus.

Deocamdată, acest lucru nu se aplică detașamentului maritim al „Española”, nunit de Orlov „forță navală speciale”, care rămâne „în navigație liberă”.

„Dacă ești loial clubului tău, vei fi loial țării tale”, este deviza ultrașilor.

Misiune: combaterea dronelor marine ucrainene

În prezent, Española consolidează apărarea de coastă a peninsulei Crimeea în cooperare cu Flota rusă a Mării Negre.

Una dintre misiunile sale este de a combate dronele marine, pe care ucrainenii le folosesc cu succes pentru a ataca ținte rusești pe mare.

În viitor, detașamentul naval ar dori să desfășoare misiuni maritime în Federația Rusă, în special pentru a-și proteja „flota din umbră”, din ce în ce mai restricționată de sancțiunile internaționale, precum și porturile, liniile de coastă, navele și alte instalații ale aliaților și corporațiilor rusești.

E greu de spus cu siguranță cât de realiste sunt astfel de planuri. După rebeliunea fostei grupări de mercenari Wagner, din 2023, Ministerul Apărării rus încearcă să împiedice existența autonomă a unor astfel de grupări paramilitare.

„Nu este înfricoșător să mori pentru ideea ta, este înfricoșător să trăiești o viață inutilă”

În ciuda planurilor ambițioase, „Española” maritimă nu a demonstrat încă succese militare majore. Singura realizare menționată de sursele pro-ruse este o operațiune de distrugere a unui nod de comunicații prin satelit al forțelor ucrainene în zona platformelor din Marea Neagră, la începutul lunii iunie 2025.

La sfârșitul lunii iunie, canalul rusesc Telegram „Two Majors” a relatat că ucrainenii au lansat un atac cu rachete asupra bazei din Crimeea a detașamentului naval Hispaniola. Pagina publică a susținut că nimeni nu a fost rănit, deoarece baza era goală în momentul atacului.

Nu este înfricoșător să mori pentru ideea ta, este înfricoșător să trăiești o viață inutilă. Și dacă se întâmplă acest lucru, atunci să mori cu o armă în mâini este o recompensă” – membru Española

Expertul ucrainean Mihailp Gonciar, președintele Centrului Ucrainean pentru Studii Globale „Strategia XXI”, afirmă că forțele de apărare ale Ucrainei mențin dominația în Marea Neagră din iulie 2023, în ciuda lipsei unei flote proprii.

„Încercările inamicului de a recâștiga controlul asupra platformelor de extracție a gazelor s-au încheiat întotdeauna cu distrugerea sa pe acestea”, susține el.

Controlul Ucrainei asupra Mării Negre este important pentru consolidarea poziției sale de negociere pe arena diplomatică, consideră Gonciar.

