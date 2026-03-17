În astfel de cazuri, autoritățile și Poșta Română intenționează să grăbească distribuirea pensiilor pentru ca românii să aibă banii înainte de Sărbătorile de Paște.

Pensiile românilor în aprilie 2026, virate mai devreme prin poștă

În mod obișnuit, pensiile distribuite prin Poșta Română ajung la beneficiari în intervalul 1–15 ale fiecărei luni, după un calendar stabilit de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și Ministerul Muncii.

Totuși, în aprilie 2026, Poșta Română ar putea finaliza livrarea pensiilor până pe data de 10 aprilie, care este vineri, mai exact Vinerea Mare.

Această măsură are scopul de a sprijini pensionarii în contextul Sărbătorilor Pascale. În fiecare an, de Paște și de Crăciun, pensionarii primesc banii mai devreme.

Aproximativ 2,2 milioane de pensii ale românilor sunt distribuite lunar prin intermediul poștașilor, iar autoritățile vor să grăbească perioada de distribuire în luna aprilie 2026.

Când intră pe card pensiile românilor în aprilie 2026

Situația specială din luna aprilie 2026 se va aplica și în cazul pensionarilor români care primesc banii pe card, lucru care se întâmplă, de obicei, pe data de 12 a lunii.

Paștele Ortodox pică în acest an pe 12 aprilie 2026, într-o zi de duminică, ceea ce determină autoritățile să analizeze varianta virării pensiilor mai devreme.

Astfel, este posibil ca românii să primească pensia pe card vineri, 10 aprilie, sau chiar joi, 9 aprilie. Data exactă urmează să fie comunicată oficial.

Ajutor financiar pentru pensionarii români cu bani puțini

Pe lângă pensii, românii cu venituri mici ar urma să primească în luna aprilie 2026 și prima tranșă din ajutorul financiar aprobat de guvern.

Acest sprijin, în valoare totală de 800 de lei, va fi distribuit în două tranșe. Prima tranșă, de 400 de lei, ar putea fi plătită simultan cu pensiile din aprilie, fie prin Poșta Română, fie direct în conturile bancare ale beneficiarilor.

Guvernul a stabilit că această măsură se adresează pensionarilor cu pensii sub 2.000 de lei, însă există discuții politice pentru extinderea sprijinului.

Partidul Social Democrat a propus creșterea ajutorului financiar, conform unui amendament la legea bugetului.

Dacă propunerea va fi aprobată, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei ar putea primi 1.000 de lei sprijin, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei ar beneficia de 800 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei ar primi 600 de lei.

Numărul pensionarilor români înregistrați în februarie 2026 a scăzut cu aproape 10.000 față de luna precedentă și a ajuns la 4.688.092, potrivit datelor de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

