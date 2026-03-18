În cadrul acestei inițiative, menite să reducă numărul de persoane care depășesc perioada de ședere permisă de viză, lista de țări eligibile a fost mărită cu 12 națiuni, ajungând în total la 50.

Noile țări incluse sunt Cambodgia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambic, Nicaragua, Papua Noua Guinee, Seychelles și Tunisia.

Garanțiile vor fi returnate cetățenilor care respectă termenii vizei sau care decid să nu călătorească deloc, a explicat același oficial, care a dorit să rămână anonim.

Programul se referă la vizele de tip B1 (pentru afaceri) și B2 (pentru turism) și va intra în vigoare pe 2 aprilie 2026.

Măsura face parte din politica de imigrație strictă promovată de Donald Trump, care a include interdicții de călătorie, verificări extinse ale postărilor pe rețelele sociale și revocarea vizelor.

Anul trecut, administrația Trump a interzis, total sau parțial, intrarea cetățenilor din 19 țări, invocând motive de securitate națională.

Grupurile pentru drepturile omului au criticat aceste politici, susținând că încalcă drepturile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare.

În schimb, Trump și susținătorii săi afirmă că măsurile contribuie la securitatea internă.

Oficialul Departamentului de Stat a declarat că programul de garanții pentru vize a redus numărul de persoane care își depășesc termenul de ședere valabil.

Cele 38 de țări incluse anterior în program sunt: Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Republica Centrafricană, Coasta de Fildeș, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Kârgâzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, São Tomé și Príncipe, Senegal, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia și Zimbabwe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE