Avionul asigura o legătură de la Hartford, în Connecticut, la Denver, în Colorado, în Statele Unite.

Potrivit The Independent, echipajul a fost alarmat de un „zgomot anormal”.

„O parte a căptuşelii exterioare fonoabsorbante a motorului a fost găsită pe pistă”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Aeronava a survolat timp de 45 de minute zona aeroportuară, în aşteptare, şi a aterizat pe pistă în siguranţă. Pasagerii au plecat cu alt avion şi au ajuns la desdtinaţie aşa cum era prevăzut.

Federal Aviation Administration (FAA) a deschis o anchetă în vederea stabilirii cauzelor acestui incident, care nu s-a soldat cu niciun rănit în rândul celor 124 de pasageri şi cinci membri ai echipajului.

Aeronava Airbus A320 respectivă se află în serviciu de 22 de ani, a anunţat într-un comunicat FAA.

În ultima perioadă au avut loc nenumărate incidente în care au fost implicate avioane, în primul rând de tip Boeing.

Gigantul american al aviaţiei se confruntă cu dificultăţi grave, mai ales la aeronava de tip Boeing 737 Max.

Un mecanic aeronautic a alertat recent FAA cu privire la posibile defecte de asamblare şi mentenanţă a aeronavelor de lung curier Boeing 787.

