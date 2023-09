Bărbatul a fost arestat și acuzat că a comis în anul 1995 un atac asupra unui cuplu care se afla într-o mașină parcată în orașul South Gate din California.

La momentul atacului, Cabanillas, care avea 18 ani, a mărturisit că a fost unul dintre cei doi bărbați înarmați care s-au apropiat de cuplu, l-au scos pe bărbat cu forța din mașină și au violat-o pe femeie într-o casă abandonată.

Victimele atacurilor l-au recunoscut pe Cabanillas, considerând că portretul său se potrivește cu omul din fotografiile de identificare. Ulterior, însă, victimile și-au exprimat îndoielile în instanță, spunând că au fost presate să îl identifice pe Cabanillas.

Cazul bărbatului a fost reexaminat recent de Grupul de Integritate a Condamnărilor din cadrul biroului procurorului. Au fost efectuate teste ADN care au arătat că alți doi oameni au comis agresiunea.

Astfel, săptămâna trecută un judecător a anulat condamnarea bărbatului și a ordonat eliberarea sa.

„Îi prezint cele mai profunde scuze domnului Cabanillas pentru această eroare judiciară și pentru eșecul sistemului nostru juridic penal”, a declarat procurorul George Gascon într-un comunicat.

GERARDO CABANILLAS EXONERATED!



LA Judge William C. Ryan declared Gerardo factually innocent. Gerardo spent more than 28 years in prison for crimes he did not commit. We are thankful to @TheInnCenter and LA District Attorney for their collaboration on this case. ⚖️ pic.twitter.com/3f6Q2bHTRp