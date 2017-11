Imagini șocante surprinse în metrou: Un bărbat complet dezbrăcat a început să danseaze în mijlocul vagonului | VIDEO

Momentul șocant în care un bărbat dansează nud la o bară din metrou a fost înregistrat și postat pe o rețea de socializare.

Oamenii din metroul londonez au fost uimiți când un bărbat s-a dezbrăcat de haine și s-a agățat de o bară din centrul vagonul în care se află.

A fost filmat dansând în costumul lui Adam. Poliția nu a fost chemată să intervină și nu a fost efectuat niciun arest, dar Poliția de Transporturi britanică încearcă acum să-l identifice pe bărbat.

“Suntem la curentul cu video-ul postat pe Twitter. Imaginile sunt în acest moment analizate în încercarea de a-l identifica pe bărbatul care apare dansând”, a spus un purtător de cuvânt al poliției.

Typical commute back home on the Victoria line??? what has London come to omg pic.twitter.com/ntCeIpHo8b

— Dani?? (@daniellavieco) November 6, 2017