„Pe Ceaușescu l-am cunoscut doar când am primit decorația de la el. Dar de ce să mint?, mi-ar fi plăcut să-l cunosc personal. Sau să schimb măcar două vorbe cu el. Probabil că a fost stelist și l-am simțit la acea ceremonie că ar vrea să ne spună ceva. Dar el n-a ieșit absolut deloc din protocol. A spus ce trebuia să spună”, își amintea fostul portar.

Helmi a detaliat evenimentul de la Cercul Militar Național: „Noi trebuia să fim îmbrăcați frumos, să mergem să luăm decorația cu mâna stângă, ca dreapta să fie liberă să dai mâna cu el. El spunea «Felicitări!» și noi «Servim patria!». Iar când mergeam cu paharul de șampanie e posibil să fi avut emoții mai mari decât la Barcelona. Păi, mergeai zece metri cu paharul, să nu-l scapi, să nu te împiedici. Acolo trebuia să mai spunem și «Să trăiți, tovarășe comandant suprem!». Eu când am ajuns în fața lui am uitat textul și i-am zis «Sănătate!»”.

Pentru performanța câștigării Cupei Campionilor Europeni, jucătorii au primit câte un ARO din stocul Armatei.

„Aveau și 100.000 de kilometri. Unele furtune erau legate cu sârmă, nici nu se găseau coliere pe vremea aia. Eu i l-am vândut cuiva dintr-o comună de lângă mine, care avea nevoie de această mașină. El avea oi și avea nevoie că era 4×4 cu motor bun, de Brașov. Cerusem vreo 220.000 de lei pe ea, erau foarte mulţi bani”, povestea Duckadam.

Are legitimație de revoluționar

Helmuth Duckadam a participat la mitingul anti-Ceaușescu de la Arad din 1989, a împărțit lumânări protestatarilor și este considerat ”Luptător pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, luptător remarcat prin fapte deosebite”.

„În 1989, eram vicepreşedinte-jucător la Vagonul Arad. După evenimentele de la Timişoara, de pe 16 decembrie, şi la Arad au avut loc mişcări de stradă mai devreme decât la Bucureşti. Am plecat de acasă şi m-am dus la mitingul anti-comunism. Nu mi-a fost deloc frică! Cum să-mi fie? Pe 21 noi aflaserăm că Ceauşescu a căzut, am cântat la miting alături de alţi arădeni. Era o bucurie în piață, dar când am ajuns acasă l-am văzut pe Ceauşescu tot în funcţie. Atunci mi-am zis: «Sunt terminat, voi ajunge la puşcărie că Ceauşescu n-a căzut!». Dar până la urmă a fost bine!”, spunea legenda stelistă.

30 de ani și 8 luni avea Helmut Duckadam în decembrie 1989, dată la care era jucător activ, dar și vicepreședinte la Vagonul Arad.

Certificatul are numărul 104, deși în România sunt peste 21.000 de revoluţionari recunoscuţi. Poartă ștampila Parlamentului României și a Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 1989, iar titlul care i s-a conferit fostului mare portar e „Luptător pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, luptător remarcat prin fapte deosebite”.

În 2016, preşedintele Klaus Iohannis a semnat un decret privind conferirea titlului de ”Luptător pentru Revoluţia Română – Luptător cu Rol Determinant” printre care fostul portar Helmuth Duckadam.

