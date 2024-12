Otilia Bilionera și Bekir Ali s-au căsătorit civil toamna trecută, după ce afaceristul a cerut-o în căsătorie exact la un an de la începutul relației lor. O bună perioadă de timp cântăreața a locuit în Turcia, unde a avut și mai multe concerte vara.

De ceva vreme însă, Otilia Bilionera e în România, unde a demarat mai multe proiecte, căci nu are de gând să renunțe la cariera ei în industria muzicală. „În ultima perioadă m-am concentrat și pe carieră, am muncit la proiectele mele muzicale. Am petrecut mai mult timp în România. Din septembrie m-am întors în țară, iar soțul meu a rămas în Turcia. Ne-am văzut, a fost el în România, ulterior am avut eu concerte și a venit cu mine”, a declarat artista pentru Cancan.

Otilia Bilionera: „El insistă să merg cu el, aș putea să plec cu el prin Turcia”

Totodată, ea a recunoscut că are o căsnicie la distanță, ea fiind acum în România, iar soțul în Turcia. „Este dificil pentru că el nu stă în Istanbul. El are o firmă de construcții, construiește case și este mereu plecat în alte orașe din Turcia și atunci este dificil să petrecem timp împreună. El insistă să merg cu el, aș putea să plec cu el prin Turcia, dar nu vreau nici să îmi abandonez proiectele mele.

Recomandări Harta puterii după parlamentare. PSD ia un sfert din mandate, AUR și-a dublat scorul. Fiefurile PNL pot fi numărate pe degetele de la o mână | Analiză

Nu mi-ar plăcea să stau degeaba, la mâna lui. Sunt genul de om care este obișnuit să muncească dintotdeauna. Nu prea avem cum să ne împărțim, dar nu este o problemă asta în relația noastră. Nu suntem co-dependente unele de celelalte cum am văzut la mama și tata. Noi nu avem teama asta de a nu trăi unul fără celălalt.

Consider că atunci când iubești pe cineva trebuie să îi oferi libertate să facă ce îi place. Și oricum, nu aveam încotro, trebuia ori să ne despărțim, ori să fim așa. Noi ținem mult unul la celălalt și ne iubim și avem răbdare. Într-o zi se vor așeza toate. A reușit să-și obțină viza, o are până în martie, deci poate veni oricând în România”, a mai declarat Otilia Bilionera.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Otilia Bilionera nu are bani la comun cu soțul turc

Artista declară că are parte de o căsnicie fericită, în care discuțiile în contradictoriu sunt extrem de rare și se încheie rapid. Deocamdată, cei doi nu și-au pus banii la comun, dar ori de câte ori Otilia se află în Turcia, Bekir se asigură că acoperă toate cheltuielile. Mai mult decât atât, cântăreața se bucură de o relație excelentă cu soacra ei, care o tratează ca pe o adevărată prințesă și nu o lasă să facă nicio treabă, chiar dacă Otilia se oferă să o ajute.

Recomandări Alegeri parlamentare şi prezidenţiale 2024. Cum se formează Guvernul

„Deocamdată fiecare este pe cont propriu din punct de vedere financiar. O să vedem cum o să fie pe viitor. Desigur, el este un adevărat gentleman. Cât timp sunt aici, nu mă lasă să cumpăr ceva! Încearcă să își facă datoria de soț, să aibă grijă de mine, deși știe că și eu câștig foarte bine. Acest lucru nu îl încurcă să își facă datoria de partener, ca să zic așa”, a declarat Otilia Bilionera pentru ciao.ro.

În cadrul interviului, artista a mărturisit că nu există prea des episoade de gelozie între ei. Otilia Bilionera recunoaște că mai există și momente în care are discuții în contradictoriu cu soțul ei. „Nu prea există gelozie între noi nici din partea mea, nici din a lui, ceea ce este foarte bine.

Știu multe expresii sau înjurături în turcă! (râde) Când ne ciondănim, clar că vorbesc pe limba lui, așa înțelege cel mai bine! (râde) Nu prea ne certăm, însă dacă avem divergențe, să știi că o ceartă nu durează mai mult de 2-3 minute. Nu stăm supărați foarte mult timp. Ador acest lucru, pentru că în celelalte relații se ținea prea mult timp supărarea, iar relația avea de suferit. Noi începem imediat să râdem după o ceartă, e foarte bine!”, a spus artista.

Vezi rezultate exit poll alegeri parlamentare 2024 și urmărește rezultatele alegerilor pentru Parlamentul României!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News