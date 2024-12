Povestea de dragoste dintre Helmut Duckadam și soția lui, Alexandra, mai tânără cu 20 de ani. „Atunci se scria că umblă după banii mei. Mama mea a luat-o deoparte și a întrebat-o”

Helmut Duckadam se afla la cea de-a doua căsnicie. El a mai fost căsătorit cu Ildiko, cu care are doi copii: Robert și Brigitte. Fostul mare portar a divorțat de Ildiko după 27 de ani. Ruptura s-a produs la numai un an după ce s-au mutat în Statele Unite.

Duckadam nu s-a adaptat la viața din SUA și s-a întors în România. În urmă cu ceva timp, Helmut Duckadam a povestit cum a ajuns să trăiască o frumoasă poveste de dragoste alături de bruneta care este cu 20 de ani mai tânără decât el.

„Eu am fost căsătorit 27 de ani cu Ildiko. Ne-am despărțit pentru că nu am putut să mă obișnuiesc în SUA. Noi am reușit o performanță de când ne-am mutat în București. Nu am apărut în tabloide. Chiar e o performanță.

După divorț, m-am întors în România și în trei ani am cerut-o de soție pe Alexandra. Atunci se scria că umblă după banii mei, dar nu aveam. Mama mea a luat-o deoparte și a întrebat-o dacă e sigură ce vrea.

Ea a fost hotărâtă și vreau să îi mulțumesc în fața a milioane de telespectatori pentru că în 13 ani de când suntem împreună a stat lângă mine zi și noapte”, a spus Helmut Duckadam, în trecut, pentru Antena 3.

Ce spunea Helmut Duckadam despre relația cu soția lui

Alexandra și Helmut Duckadam s-au căsătorit în luna iunie 2007, iar un an și trei luni mai târziu a venit pe lume, la Spitalul Matern din Arad, fiica lor, Julianne. Fostul mare portar avea numai cuvinte de laudă la adresa soției lui.

„Petrecem în familie. Noi avem tabieturile noastre. Dimineața, aproape în fiecare zi, bem cafeaua împreună și ne facem planuri pentru ziua respectivă. Avem o viață de familie liniștită, a declarat Helmuth Duckadam, într-un interviu acordat pentru Star Matinal.

Alexandra este mai tânără cu 20 de ani decât Helmuth Duckadam. „Secretul cred că este să te iubești și să te respecți. Fără respect degeaba este iubire, dacă nu îl respecți pe cel de lângă tine și să te accepți cu bune, cu rele, cu defecte, cu orice (…) La mulți ani, iubirea mea! Te iubesc. În continuare voi fi alături de tine prin orice ne va fi dat să trecem și îmi doresc să ne bucurăm de tot ce avem, de fetița noastră și unul de celălalt, a spus soția lui Helmuth Duckadam, Alexandra, în urmă cu ceva timp, în ziua aniversării lui.

