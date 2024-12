A fost ultima din cele opt intervenții chirurgicale la care a fost supus portarul care a ajuns în Guinness World Records, după finala CCE 1986 de la Sevilla, Steaua București – FC Barcelona, câștigată de echipa bucureșteană la loviturile de departajare.

În septembrie, Duckadam a fost operat de aortă, care este cea mai mare arteră din organism, pleacă din ventriculul stâng al inimii și ajunge până în zona abdominală.

Duckadam a mai avut diverse probleme cardiovasculare, atât de-a lungul carierei de jucător, cât și după, relata Gazeta Sporturilor.

Primele au debutat imediat după finala de la Sevilla, din 1986. Fostul mare portar a avut un cheag de sânge la mâna dreaptă, acesta a fost și motivul retragerii din fotbal la doar 27 de ani. E adus la Bucureşti, unde e operat la Spitalul Militar de către dr. Vasile Cândea.

În 1998, după 12 ani, fostul mare portar a trebuit să fie din nou opera la mână. În 2004, suportă prima operație la genunchi (cel stâng unde acumula lichid).

Anul următor și celălalt genunchi a avut nevoie de o artroscopie, tot pentru a-i fi eliminat lichidul.

Apoi, în 2009 suportă cea de-a treia intervenţie la braţ. „Mi s-a umflat mâna dreaptă, vechea mea problemă, pentru care am mai fost operat de două ori. Am fost nevoit să merg la spital şi m-am internat la Pădurea Verde, în Timişoara, mi s-a pus un stent şi sâmbătă am venit acasă. Am şi acum mâna umflată”, spunea când a fost externat.

În 2012 a suferit o intervenție complexă de 9 ore

În 2012 a mers de urgenţă la spital, unde a fost operat de chirurgul Marius Militaru tot din cauza unui cheag de sânge care i-a blocat circulația în braț. „Am intervenit în bifurcaţia arterei”, a explicat medicul.

Tot în 2012 a suferit o intervenție chirurgicală complexă de 9 ore pentru eliminarea unui anevrism arterial, în care se aflau şi două stenturi de la operaţii mai vechi, precum şi montarea unei proteze vasculare, cu rolul de refacere a fluxului arterial. Operația a fost realizată de dr. Şerban Brădişteanu.

Helmut Duckadam a fost un portar de fotbal, supranumit „Eroul de la Sevilla”, deoarece în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri pentru a aduce trofeul echipei sale, Steaua București.

Helmut Duckadam a evoluat în 133 de meciuri pe prima scenă, are două prezenţe la naţională şi 11 în cupele europene.

A câştigat un titlu de campion şi o Cupă a României (1985) şi Cupa Campionilor Europeni (1986). A fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în 1986, fiind menţionat şi în revista „France Football”.

