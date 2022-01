Familia gorjeanului trăieşte din ajutorul social acordat de Primăria Turburea şi din alocaţiile copiilor. Bărbatul a avut un şoc în seara de marţi, 11 ianuarie, când a văzut factura la energie electrică şi a vrut să se sinucidă cu un cuţit.

Bărbatul a fost oprit de soţia sa, care l-a ţinut de mână, dar, cu toate acestea, s-a înţepat în abdomen. Din fericire însă, nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Aseară, în jurul orei 10, m-a sunat copilul lui la telefon, să vin repede că tatăl lui a vrut să se omoare, că sunt facturile prea mari. I-am spus să stea liniştiţi. Aveam un centru de permanenţă în localitate. Am mers acolo şi am luat cu mine un cadru medical şi am mers la locuinţa bărbatului. Era în pat culcat. Era înţepat în abdomen în partea dreaptă. (…)”, a povestit primarul localităţii Turburea, Ion Bîrcă, potrivit Adevărul.

Edilul l-a găsit pe acesta, culcat în pat, „înțepat în abdomen, în partea dreaptă”. „Omul era disperat. Nu ştia cum să îşi plătească facturile“, a mai spus primarul.

Bărbatul care a încercat să se sinucidă, Dorinel Lungu, are 44 de ani și nu poate munci, din cauza bolii de care suferă. Familia sa are venituri totale de aproximativ 600-700 de lei, lunar.

„Primeşte fiecare 120 lei, ajutorul social, la care se adaugă alocaţiile copiilor. Banii sunt total insuficienţi pentru a face faţă nevoilor. Are doi copii, unul are doi ani, iar celălalt este în clasa a V-a. Au nevoie de îmbrăcăminte, de rechizite, de mâncare şi de plata utilităţilor. ”, a mai precizat primarul.

Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între 19:00 – 7:00 la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau prin email la [email protected]

PARTENERI - GSP.RO Un bărbat s-a urcat pe stâlpul din fața casei lui Becali: „Nea Gigi, ieși afară!”. Incredibil ce i-a răspuns finanțatorul FCSB, nemulțumit de reacție omului

Playtech.ro BOMBĂ! Viciul pe care îl are fiul Irinei Loghin. Poate fi cumplit pentru orice familie

Observatornews.ro "A oprit. Apoi a pornit şi a intrat sub tren". Martorii tragediei de la Nădab povestesc ultimele clipe din viața șoferiței care a sfârșit la doar 22 de ani

HOROSCOP Horoscop 12 ianuarie 2022. Vărsătorii încearcă să scrie o poveste a vieții lor, dar sunt tentați să preia prea multe din trecut

Știrileprotv.ro Descoperirea făcută de gropari la deshumarea unui soldat mort de 7 ani. „Ne-am mirat toți când am deschis sicriul”

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin