Un bărbat din Medgidia a sunat la 112 și a anunțat că și-a ucis soția. Procuror: „Ne-am mobilizat, să nu pățim ca la Caracal, dar a fost o glumă la beție”

Cercetări, interceptări, desfășurări de forțe, asta a declanșat un individ din Medigidia. Aflat sub influența băuturilor alcoolice, el a decis să facă o glumă macabră. A sunat la 112 și a anunțat că și-a omorât soția.

„În momentul în care dispecerul primește o sesizare, îl va sesiza pe polițistul competent, se va verifica informația. Pentru că trebuie verificată să nu fie o glumă proastă. Pentru că au fost și glume proaste. Spre exemplu, luna trecută a fost un apel telefonic la 112: «Domnule, mi-am ucis nevasta». În Medgidia. Și a închis telefonul”, a povestit, pentru Replica, în cadrul unui interviu, Zafer Sadîc, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

„Vă dați seama cât de complicată este o astfel de situație. O fi faptă, nu o fi faptă. S-au făcut verificări, s-a depus efort. Era în weekend. Au fost alertați polițiștii, investigatorii la nivel local, criminaliștii, procurorul…”, a spus Zafer Sadîc.

Am interceptat telefonul, am zis că poate, cine știe, victima a fost nu neapărat ucisă, poate e doar agresată și e în viață, și putem s-o ajutăm. Să nu pățim și noi ca la Caracal. În cele din urmă am identificat persoana în cauză. A fost o glumă proastă.

Zafer Sadîc, procuror: