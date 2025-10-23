Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Planul lui Epstein

Jeffrey Epstein, miliardar condamnat pentru infracțiuni sexuale, a avut un plan șocant de a procrea copii, conform biografiei postume a Virginiei Giuffre.

Finanțistul i-a propus Virginiei Giuffre să aibă un copil cu el. Oferta sa includea beneficii materiale substanțiale în schimbul acestui aranjament.

I-ar fi oferit Virginiei Giuffre o vilă și o sumă lunară de 200.000 de dolari pentru a avea un copil cu el. Aceste dezvăluiri arată amploarea obsesiilor și grandomaniei lui Epstein.

Biografia dezvăluie argumentele pe care Epstein le-a folosit pentru a-și justifica dorința de a avea copii.

Împreună cu Ghislaine Maxwell, fosta iubită a miliardarului Jeffrey Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare, omul de afaceri american a condus o rețea de abuzuri, forțând numeroase fete, majoritatea minore, să întrețină relații sexuale cu el și cu alți bărbați.

Virginia Giuffre descrie perioada petrecută în „ghearele” infractorului sexual condamnat. Ea povestește cât de crude au fost condițiile ei de viață între 17 și 19 ani: „Am crezut că voi muri ca o sclavă sexuală”.

Americanul nu a fost niciodată căsătorit și nu a avut copii. Cu toate acestea, se pare că plănuia să aibă copii, Virginia fiind văzută drept mamă.

„Visa la îmbunătățirea umanității prin crearea de copii care să poarte genele sale «superioare»”

În vara lui 2022, Epstein i-a spus clar Virginiei: „Vreau să ai copilul nostru”. În cartea sa postumă, Giuffre descrie motivele din spatele dorinței sale de a avea copii.

Epstein visa la îmbunătățirea umanității prin crearea de copii care să poarte genele sale «superioare». Uneori vorbea despre planuri de a-și folosi ferma Zorro ca loc de reproducere pentru bebeluși.

Versiunea în limba engleză a memoriilor Virginiei Giuffre a fost publicată pe 21 octombrie. Foto: Profimedia

Bone nonstop, vilă în Palm Beach sau New York și 200.000 de dolari pe lună

Potrivit Virginiei Giuffre, pentru a-i face un copil, i s-au oferit „bone nonstop”, „o vilă în Palm Beach sau New York” și „200.000 de dolari pe lună”,

În același timp, ea trebuia să „renunțe la toate drepturile asupra copilului”. Răspunsul Virginiei a fost clar: „Absolut nu”.

Giuffre a rămas, totuși, însărcinată fără să vrea, în 2001. Din cauza unei sângerări abundente, Epstein a dus-o la o clinică din New York, unde a dat informații false despre anul nașterii ei, deoarece era minoră la acea vreme.

Avortul care n-a fost spontan

A crezut că suferise un avort spontan, dar una dintre celelalte fete din casa lui Epstein i-a atras atenția că „micuța tăietură de lângă buric” indica mai degrabă o sarcină ectopică (poziție anormală congenitală a unui organ).

Giuffre explică, în „Fata nimănui”, că a obținut în cele din urmă acces la dosarele medicale, iar„acestea nu conțin cuvântul «avort spontan»”.

„Pentru surorile mele supraviețuitoare”

Din cauza evenimentelor traumatice care au urmat calvarului Epstein, Virginia Giuffre a apelat la terapie.

În copilărie, am suferit aproape orice fel de abuz: incest, neglijență, pedepse corporale severe, hărțuire sexuală, viol. Am fost abuzată de alți pedofili chiar înainte de a-i întâlni pe Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell.

Virginia Giuffre și-a dedicat biografia „surorilor mele supraviețuitoare și tuturor celor care au suferit abuzuri sexuale”.

Sky Roberts, tatăl lui Giuffre, a negat acuzațiile fiicei sale.

