Orgia urmată de avort

Virginia Giuffre, o victimă a abuzurilor sexuale care s-a sinucis în aprilie la vârsta de 41 de ani, a făcut dezvăluiri teribile în memoriile sale postume.

„Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”, se scrie în controversata carte, în care e relatat un episod pe insula Little St James a lui Jeffrey Epstein din Caraibe. Giuffre a susținut că a suferit un avort spontan la doar patru zile după ce a participat la o orgie cu prințul Andrew și alte 8 fete.

Virginia Roberts Giuffre (Roberts era numele ei de fată), una dintre victimele lui Jeffrey Epstein, descrie în cartea sa întâlnirile cu prințul Andrew și preferințele sale sexuale.

„Prințul chipeș”

Potrivit femeii născute în SUA, care a fost „recrutată” de Ghislaine Maxwell pentru Jeffrey Epstein la vârsta de 16 ani, „era Andrew” a început pe 10 martie 2001.

Maxwell a informat-o că urma să întâlnească „un prinț chipeș”.

Când ajungem acasă, trebuie să faci pentru Andrew ceea ce faci pentru Jeffrey!

Potrivit Virginiei Giuffre, abuzurile din partea lui Epstein și, în mod regulat, din partea lui Maxwell au început în ziua în care s-au întâlnit.

Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Recomandări
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

După ce Giuffre a început să „lucreze” exclusiv pentru Epstein, ea a fost prezentată din ce în ce mai mult altor bărbați în scopuri sexuale, inclusiv prințului Andrew.

„Disperat să se bage în pat”

Pe 10 martie 2001 s-a făcut fotografia care, în cele din urmă, l-a costat pe Andrew cariera regală. Ideea a fost a Virginiei: „Mama nu m-ar ierta niciodată dacă aș întâlni pe cineva atât de faimos precum prințul Andrew și nu aș poza cu el”.

În 2019, prințul a susținut într-un interviu pentru BBC că nu a întâlnit-o niciodată pe Virginia. Fotografia, a susținut el, era un fals.

Prima întâlnire aranjată a avut loc la Londra. În biografia sa, Virginia își amintește: „După o vizită la un bar, s-au întors la apartamentul deținut de Ghislaine Maxwell. Acolo, ea și prințul au făcut mai întâi o baie, dar Andrew părea grăbit să facă sex, era disperat să se bage în pat”.

Apoi a ieșit la iveală că avea un fetiș pronunțat pentru picioare. Giuffre: „Era deosebit de atent la picioarele mele, le lingea și îmi mângâia degetele”.

Cât a primit pentru jumătate de oră cu „prințul”

După ce a făcut sex, se presupune că prințul i-a mulțumit. „Totul a durat mai puțin de o jumătate de oră”, scrie la pagina 124 din „Nobody’s Girl”.

Virginia Giuffre ar fi primit 15.000 de dolari de la Epstein pentru prima ei noapte cu Andrew.

Potrivit acesteia, întâlnirea de la Londra a fost urmată de alte două: una în aprilie la New York și una în vară pe insula lui Epstein, Little St James.

  • Cartea „Nobody’s Girl” se anunță a fi una dintre cele mai controversate publicații ale anului, aducând în prim-plan subiecte sensibile legate de abuzuri sexuale și implicarea unor personalități de rang înalt.

Deocamdată, Palatul Buckingham nu a oferit niciun comentariu oficial cu privire la conținutul cărții.

Finanțistul Jeffrey Epstein a murit la vârsta de 66 de ani, în 2019, într-o celulă de închisoare din Manhattan, în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual. Medicul legist din New York a considerat decesul o sinucidere.

Prințul Andrew a renunțat la titlurile regale după scandalurile Epstein și acuzațiile de spionaj chinezesc. Iar Poliția Metropolitană din Londra investighează în prezent afirmațiile conform cărora Andrew i-ar fi cerut bodyguardului său să adune informații compromițătoare despre Virginia Giuffre, femeia care l-a acuzat de abuz sexual.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Unica.ro
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Vremea în perioada 20 octombrie - 17 noiembrie 2025. De când revine frigul
Știri România 08:47
Vremea în perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025. De când revine frigul
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Știri România 08:28
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Parteneri
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Adevarul.ro
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct
Fanatik.ro
“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Exclusiv
Stiri Mondene 20 oct.
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Stiri Mondene 20 oct.
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
ObservatorNews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
GSP.ro
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
StirileKanalD.ro
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;
KanalD.ro
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;

Politic

De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Politică 20 oct.
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Ilie Bolojan nu își dă demisia după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea. Ce decizie a luat
Politică 20 oct.
Ilie Bolojan nu își dă demisia după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea. Ce decizie a luat
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței