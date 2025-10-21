Orgia urmată de avort

Virginia Giuffre, o victimă a abuzurilor sexuale care s-a sinucis în aprilie la vârsta de 41 de ani, a făcut dezvăluiri teribile în memoriile sale postume.

„Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”, se scrie în controversata carte, în care e relatat un episod pe insula Little St James a lui Jeffrey Epstein din Caraibe. Giuffre a susținut că a suferit un avort spontan la doar patru zile după ce a participat la o orgie cu prințul Andrew și alte 8 fete.

Virginia Roberts Giuffre (Roberts era numele ei de fată), una dintre victimele lui Jeffrey Epstein, descrie în cartea sa întâlnirile cu prințul Andrew și preferințele sale sexuale.

„Prințul chipeș”

Potrivit femeii născute în SUA, care a fost „recrutată” de Ghislaine Maxwell pentru Jeffrey Epstein la vârsta de 16 ani, „era Andrew” a început pe 10 martie 2001.

Maxwell a informat-o că urma să întâlnească „un prinț chipeș”.

Când ajungem acasă, trebuie să faci pentru Andrew ceea ce faci pentru Jeffrey!

Potrivit Virginiei Giuffre, abuzurile din partea lui Epstein și, în mod regulat, din partea lui Maxwell au început în ziua în care s-au întâlnit.

Recomandări Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

După ce Giuffre a început să „lucreze” exclusiv pentru Epstein, ea a fost prezentată din ce în ce mai mult altor bărbați în scopuri sexuale, inclusiv prințului Andrew.

„Disperat să se bage în pat”

Pe 10 martie 2001 s-a făcut fotografia care, în cele din urmă, l-a costat pe Andrew cariera regală. Ideea a fost a Virginiei: „Mama nu m-ar ierta niciodată dacă aș întâlni pe cineva atât de faimos precum prințul Andrew și nu aș poza cu el”.

În 2019, prințul a susținut într-un interviu pentru BBC că nu a întâlnit-o niciodată pe Virginia. Fotografia, a susținut el, era un fals.

Prima întâlnire aranjată a avut loc la Londra. În biografia sa, Virginia își amintește: „După o vizită la un bar, s-au întors la apartamentul deținut de Ghislaine Maxwell. Acolo, ea și prințul au făcut mai întâi o baie, dar Andrew părea grăbit să facă sex, era disperat să se bage în pat”.

Apoi a ieșit la iveală că avea un fetiș pronunțat pentru picioare. Giuffre: „Era deosebit de atent la picioarele mele, le lingea și îmi mângâia degetele”.

Cât a primit pentru jumătate de oră cu „prințul”

După ce a făcut sex, se presupune că prințul i-a mulțumit. „Totul a durat mai puțin de o jumătate de oră”, scrie la pagina 124 din „Nobody’s Girl”.

Virginia Giuffre ar fi primit 15.000 de dolari de la Epstein pentru prima ei noapte cu Andrew.

Potrivit acesteia, întâlnirea de la Londra a fost urmată de alte două: una în aprilie la New York și una în vară pe insula lui Epstein, Little St James.

Cartea „Nobody’s Girl” se anunță a fi una dintre cele mai controversate publicații ale anului, aducând în prim-plan subiecte sensibile legate de abuzuri sexuale și implicarea unor personalități de rang înalt.

Deocamdată, Palatul Buckingham nu a oferit niciun comentariu oficial cu privire la conținutul cărții.

Finanțistul Jeffrey Epstein a murit la vârsta de 66 de ani, în 2019, într-o celulă de închisoare din Manhattan, în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual. Medicul legist din New York a considerat decesul o sinucidere.

Prințul Andrew a renunțat la titlurile regale după scandalurile Epstein și acuzațiile de spionaj chinezesc. Iar Poliția Metropolitană din Londra investighează în prezent afirmațiile conform cărora Andrew i-ar fi cerut bodyguardului său să adune informații compromițătoare despre Virginia Giuffre, femeia care l-a acuzat de abuz sexual.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE