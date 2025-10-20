Virginia Giuffre, o victimă a abuzurilor sexuale care s-a sinucis în aprilie la vârsta de 41 de ani, a făcut acuzații șocante în memoriile sale postume.

În cartea sa, Giuffre susține că a suferit un avort spontan la doar patru zile după ce a participat la o orgie cu Prințul Andrew și alte 8 fete.

Ea afirmă că incidentul a avut loc pe insula Little St James a lui Jeffrey Epstein din Caraibe.

„M-am trezit într-o baltă de sânge”, scrie Giuffre în memorii. Ea mai susține că niciuna dintre fetele implicate nu vorbea engleza.

Prințul Andrew a negat vehement toate acuzațiile sexuale aduse împotriva sa.

Giuffre mai afirmă că niciunul dintre bărbații cu care a fost traficată nu a folosit prezervativ. Cu toate acestea, nu există dovezi că Andrew ar fi fost tatăl copilului nenăscut.

Ea l-a întâlnit pe Epstein la proprietatea Mar-a-Lago a lui Donald Trump din Florida în 2000, unde lucra ca „maseuză”.

Memoriile lui Giuffre, intitulate „Nobodys Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice”, vor ridica probabil noi întrebări pentru Prințul Andrew.

Asocierea prințului cu Jeffrey Epstein a revenit recent în atenția publică. S-a dezvăluit că Andrew i-a trimis un email lui Epstein despre Giuffre, afirmând „suntem împreună în asta”, deși susținuse că rupsese legăturile cu el.

Emailul a fost trimis la trei luni după ce prințul declarase într-un interviu pentru BBC că prietenia lor se încheiase. Epstein fusese găsit vinovat de infracțiuni sexuale împotriva copiilor în 2008.

În același interviu, Andrew a făcut mai multe afirmații, inclusiv că se afla la un restaurant Pizza Express în seara în care Giuffre susține că a fost traficată pentru a dormi cu el la Londra, când ea avea doar 17 ani.

Giuffre scrie în cartea sa că acest interviu „a fost ca o injecție cu combustibil pentru rachete” pentru echipa sa juridică.

Conținutul său nu doar că ar construi un caz solid împotriva prințului, dar ar deschide și ușa pentru potențiale citații pentru Sarah Ferguson și fiicele lor, Prințesele Beatrice și Eugenie.

Giuffre a susținut că Epstein intenționase să surprindă persoane în situații „compromițătoare” pentru un potențial șantaj. Cu toate acestea, ea nu era sigură dacă Epstein a reușit vreodată să pună în aplicare acest plan.

Palatul Buckingham a fost solicitat să răspundă la aceste acuzații.

Prințul Andrew a renunțat la titlurile regale după scandalurile Epstein și acuzațiile de spionaj chinezesc.. Iar Poliția Metropolitană din Londra investighează în prezent afirmațiile conform cărora Andrew i-ar fi cerut bodyguardului său să adune informații compromițătoare despre Virginia Giuffre, femeia care l-a acuzat de abuz sexual.

Conform The Sun, emailuri recent dezvăluite arată că Andrew ar fi furnizat ofițerului de protecție regală data nașterii și numărul de asigurare socială confidențial al Virginiei Giuffre.

Finanțistul Jeffrey Epstein a murit la vârsta de 66 de ani, în 2019, într-o celulă de închisoare din Manhattan, în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual. Medicul legist din New York a considerat decesul o sinucidere.

