Epstein a fost la nunta lui Donald Trump. CNN publică imagini necunoscute până acum

Fotografii din 1993 confirmă pentru prima dată că Epstein a participat la nunta lui Trump cu Marla Maples. Evenimentul a avut loc la Plaza Hotel, iar prezența lui Epstein nu era cunoscută până acum pe scară largă.

Înregistrări video din 1999 arată cei doi bărbați râzând și conversând la o prezentare de modă Victoria’s Secret din New York. Materialul a fost descoperit de CNN în timpul unei analize a înregistrărilor de arhivă cu Trump la evenimente din anii ’90 și 2000.

Întrebat despre fotografiile de la nuntă, Trump a răspuns: „Glumești, nu-i așa?”, înainte de a numi CNN „fake news” și de a închide telefonul, potrivit sursei citate.

Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a declarat pentru CNN: „Acestea nu sunt altceva decât cadre scoase din context din videoclipuri și imagini inofensive de la evenimente cu participare largă, pentru a sugera în mod dezgustător ceva nelegiuit.”

Legătura dintre cei doi datează din anii ’80 și a inclus apariții regulate la evenimente mondene în Palm Beach și New York. Nicio autoritate de aplicare a legii nu l-a acuzat vreodată pe Trump de vreo faptă ilegală în legătură cu Epstein.

Potrivit Washington Post, cei doi s-au certat la mijlocul anilor 2000, din cauza unei dispute legate de o tranzacție imobiliară de profil înalt în Palm Beach.

Fotograful Dafydd Jones a surprins imagini cu Trump și Epstein la deschiderea Harley Davidson Cafe din New York în octombrie 1993. Jones și-a amintit într-un interviu pentru CNN: „Era acest tip acolo care m-a frapat – felul în care arăta – și mi-a dat cartea sa de vizită. Scria: Jeffrey Epstein, consilier financiar.”

Două luni mai târziu, Jones a fotografiat nunta lui Trump, capturând o imagine cu Epstein intrând la eveniment.

O altă fotografie de la nuntă, parte din arhiva LIFE, îl arată pe Epstein zâmbind în fundal, între alți invitați.

Articolul CNN subliniază totuși că relația dintre cei doi s-a încheiat la mijlocul anilor 2000.

Președintele american Donald Trump a dat în judecată Wall Street Journal, solicitând despăgubiri de cel puțin 10 miliarde de dolari. Acțiunea în justiție a fost depusă la tribunalul federal din Miami și vizează un articol al publicației care susținea că numele lui Trump apărea pe o felicitare de ziua de naștere din 2003 pentru Jeffrey Epstein.

Publicația a susținut că felicitarea cu numele lui Trump făcea parte dintr-o carte de aniversări pentru Epstein, care conținea mesaje și de alte personalități. Scrisoarea includea un desen cu o femeie goală și se încheia cu mesajul: „La mulți ani – și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”, semnat „Donald”.

Președintele american Donald Trump a lansat un atac dur împotriva unor susținători ai săi, acuzându-i că au căzut pradă „prostiilor” democraților despre Jeffrey Epstein, potrivit CNN. Declarațiile vin în contextul presiunilor crescânde din partea republicanilor pentru dezvăluirea mai multor documente legate de cazul Epstein.

Trump a susținut că oponenții săi politici folosesc scandalul Epstein pentru a-l ataca, numindu-l „Escrocheria Jeffrey Epstein”. El a criticat foștii susținători care „au înghițit momeala” democraților.

🔥Red hats off: MAGA turns to ashes after Trumps Epstein shrug

The trigger? Trumps tone-deaf post telling Americans not to “waste Time and Energy on Jeffrey Epstein.” pic.twitter.com/SIjfyzq6VE

— Thє M9тhєя B9χχ (@3Xx6q) July 13, 2025