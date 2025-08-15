Cuprins:
Precizie incredibilă
Butusov a menționat că lunetistul ucrainean a tras cu o pușcă Aligator de calibrul 14,5 mm folosind inteligența artificială și sub corecția unui complex de drone. Neutralizarea rușilor a avut loc pe linia de apărare Pokrovsk-Myrnohrad.
„Precizie incredibilă și actualizarea recordului mondial pentru distanță! Lunetistul ucrainean a eliminat doi militari ruși de la o distanță de 4.000 de metri. Glonțul a trecut prin fereastra în spatele căreia se aflau ocupanții (în stânga țevii)”, a scris jurnalistul.
1.000 de invadatori uciși de la începutul anului
Recordul precedent a fost stabilit în noiembrie 2023 de un lunetist ucrainean din unitatea SSU. Veaceslav Kovalskyi, în vârstă de 58 de ani, a eliminat un soldat rus în regiunea Herson cu o pușcă de producție ucraineană, Horizon’s Lord, de la o distanță de 3.800 de metri.
În același timp, în zona de responsabilitate a OSTG-ului Donețk, unde operează 8 plutoane ale unității combinate de lunetiști Privid, aproape 1.000 de invadatori au fost eliminați pe parcursul anului, a subliniat Butusov.
După cum a relatat anterior Agenția de Știri Ucraineană, un lunetist din cadrul Serviciului de Informații al Ministerului Apărării, cu indicativul de apel „Lektor”, a ucis un invadator rus cu un glonț de calibru 338LM de la o distanță de 2.069 de metri.
L-a așteptat 11 ore
De asemenea, un lunetist al grănicerilor cu indicativul „Krasivii” a lovit cu primul foc un ofițer rus, pe care îl aștepta de 11 ore.
Un lunetist ucrainean poreclit „Ghost” a dezvăluit că este responsabil de moartea a 147 de soldați ruși prin tragerea de focuri letale de la o distanță de până la 1,5 kilometri. Lunetistul, care este comandantul „Fantomelor din Bahmut”, a susținut, de asemenea, că, alături de unitatea sa de elită, a „neutralizat” 1.200 de ținte în doar 17 luni, relatează Daily Mail.
