Precizie incredibilă

Butusov a menționat că lunetistul ucrainean a tras cu o pușcă Aligator de calibrul 14,5 mm folosind inteligența artificială și sub corecția unui complex de drone. Neutralizarea rușilor a avut loc pe linia de apărare Pokrovsk-Myrnohrad.

„Precizie incredibilă și actualizarea recordului mondial pentru distanță! Lunetistul ucrainean a eliminat doi militari ruși de la o distanță de 4.000 de metri. Glonțul a trecut prin fereastra în spatele căreia se aflau ocupanții (în stânga țevii)”, a scris jurnalistul.





1.000 de invadatori uciși de la începutul anului

Recordul precedent a fost stabilit în noiembrie 2023 de un lunetist ucrainean din unitatea SSU. Veaceslav Kovalskyi, în vârstă de 58 de ani, a eliminat un soldat rus în regiunea Herson cu o pușcă de producție ucraineană, Horizon’s Lord, de la o distanță de 3.800 de metri.

În același timp, în zona de responsabilitate a OSTG-ului Donețk, unde operează 8 plutoane ale unității combinate de lunetiști Privid, aproape 1.000 de invadatori au fost eliminați pe parcursul anului, a subliniat Butusov.

După cum a relatat anterior Agenția de Știri Ucraineană, un lunetist din cadrul Serviciului de Informații al Ministerului Apărării, cu indicativul de apel „Lektor”, a ucis un invadator rus cu un glonț de calibru 338LM de la o distanță de 2.069 de metri.

L-a așteptat 11 ore

De asemenea, un lunetist al grănicerilor cu indicativul „Krasivii” a lovit cu primul foc un ofițer rus, pe care îl aștepta de 11 ore.

Un lunetist ucrainean poreclit „Ghost” a dezvăluit că este responsabil de moartea a 147 de soldați ruși prin tragerea de focuri letale de la o distanță de până la 1,5 kilometri. Lunetistul, care este comandantul „Fantomelor din Bahmut”, a susținut, de asemenea, că, alături de unitatea sa de elită, a „neutralizat” 1.200 de ținte în doar 17 luni, relatează Daily Mail.

