Sako TRG este o linie de puști cu lunetă proiectată și fabricată de producătorul finlandez de arme SAKO . 338 Lapua Magnum este un cartuș finlandez, dezvoltat în anii 1980 ca un cartuș de mare putere, cu rază lungă de acțiune, pentru lunetiștii militari Datorită utilizării sale în războaiele din Afganistan și din Irak, cartușul a devenit disponibil pe scară largă.

De la vânător, la lunetist

În viața civilă, lunetistul a lucrat ca vânător, iar după începerea invaziei rusești pe scară largă, el și fiul său s-au alăturat Forțelor de Securitate și Apărare ale Ucrainei.

La început, a servit într-o brigadă a Apărării Teritoriale, iar din februarie 2023, a trecut în unitatea de informații active.

„Lectorul” a urmat un antrenament specializat de lunetist, inclusiv cursul Wrath the Most Pure de la Fundația Come Back Alive.

„În condițiile războiului modern, nu ai ocazia să ieși din tranșee, Dronele inamice nu îți permit să tragi din poziții clasice”, a explicat lunetistul ucrainean.

A depășit recordul unui britanic

Serviciile de informații ucrainene au precizat că recordul confirmat pentru calibrul .338LM aparține lunetistului britanic Craig Harrison. În 2009, în Afganistan, el a lovit doi talibani la o distanță de 2.475 de metri. I-au trebuit nouă lovituri pentru a lovi

Recomandări Elevul care a încercat să-și ucidă profesoara invocă „voci și îndemnuri interioare”. Procurorii cer o pedeapsă orientată spre maximum

General-locotenent Kirilo Budanov, seful Serviciului de Informații al Apărării, a vorbit despre o „lovitură magistrală, care va rămâne în istoria luptei ucrainene pentru libertate”.

„Lovirea unei ținte în mișcare la o astfel de distanță este o realizare uriașă, o dovadă de profesionalism și concentrare, pentru care sunt faimoși lunetiștii serviciilor de informații militare ucrainene”, a mai transmis Budanov.

„Regele” Wali

Lunetistul canadian Oliver Lavigne-Ortiz, cunoscut sub porecla „Wali”, este considerat a fi „cel mai bun lunetist din lume”. El deține recordul de ucidere distanță, după ce a neutralizat o țintă de la aproape 3,5 kilometri.

Wali a luptat pentru Ucraina împotriva forțelor ruse. Porecla „Wali” i-a fost dată în perioada 2009-2011, când era dislocat în Afganistan, ca parte a Regimentului Royal Canadian 22, o unitate de elită.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News