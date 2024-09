India, Varanasi, 2022-10-25. In early morning, two men belonging to the Brahmin caste (recognizable at the rode around their chest) are entering the waters of Ganga river for a ritual bath. For Hindus people, the Ganga river is considered as a holy river. Photography by Flora ELIE / Hans Lucas. Inde, Varanasi, 2022-10-25. Au petit matin, deux hommes appartenant a la caste des brahmanes (reconnaissables au cordon autour de leur poitrine) entrent dans les eaux du fleuve Ganga pour un bain rituel. Pour les hindous, le Gange est considere comme un fleuve sacre. Photographie par Flora ELIE / Hans Lucas.,Image: 868043536, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no