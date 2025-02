De aproximativ 10 ani de zile Iulia Vântur e stabilită în India, acolo unde trăiește o poveste de iubire cu starul Salman Khan. Fosta prezentatoare de televiziune a renunțat la cariera ei în România pentru cea în muzică, în India.

Vedeta are mare succes acolo pe plan muzical, susține concerte, merge la evenimente și întâlniri. Recent, ea și-a surprins fanii cu apariția ei pe scuter, spunând că doar așa a reușit să ajungă la o întâlnire în Mumbai, la timp.

Iulia Vântur s-a filmat pe scuter, cu casca pe cap, în traficul din Mumbai. „Când întârzii la o întâlnire și trebuie să găsești o modalitate de a ajunge la timp! Am descoperit un Mumbai total diferit… a fost distractiv și plin de adrenalină. Pe tot parcursul călătoriei mă vedeam izbindu-mă de o mașină, un scuter, o ricșă, o ființă umană sau o vacă 🙈 Dar am ajuns în siguranță și… la timp! 😀💫”, le-a transmis ea fanilor.

Aceștia au avut și o curiozitate, cine e bărbatul care conduce scuterul. „Cine este șoferul?”. Fanii nu au primit un răspuns de la Iulia Vântur, nu se știe nici până acum cine e bărbatul alături de care s-a urcat pe scuter.

Iulia Vântur a vorbit despre decizia de a se muta în India în urmă cu mai mulți ani

Iulia Vântur, în vârstă de 43 de ani, renunțat la viața din România, pentru a trăi în India, alături de iubitul ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare TV nu regretă decizia luată, mai ales că a învățat foarte multe lucruri. Ea povestește acum că decizia pe care a luat-o în urmă cu 12 ani a fost una foarte bună. „Inima mea a ales. Nu te pui cu inima mea, ea merge și până la capătul lumii, dacă așa simte.

Mintea a avut obiecții, a încercat să mă oprească. Eram în spațiul meu foarte confortabil, acasă, în România. Aveam părinții, prietenii, lumea mea, viața mea, de care eram foarte mulțumită, o carieră de succes.

Dar viața mi-a adus această opțiune și mi-am urmat sufletul, mi-am urmat vocea interioară. Probabil că aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat măcar. Am încercat, am crezut în alegerile sufletului meu și iată-mă, după mai bine de 7 ani… sunt tot în India. Și cred că am făcut cea mai bună alegere pentru evoluția mea personală, care s-a extins apoi și în cea profesională. Mă bucur că am avut curaj. Am trăit experiențe unice, am învățat multe despre mine, despre viață, am cunoscut oameni remarcabili, oameni diferiți, cu mentalitate diferită”, a spus Iulia Vântur pentru VIVA.

