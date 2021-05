După cum relatează El Nuevo Dia, omul de afaceri a tras cu un pistol de 9 milimetri, în fața mai multor jucători de golf îngroziți. El a împușcat câinele cel puțin de două ori, rănindu-l fatal.

CONFIRMED: Puerto Rico police have arrested a man for shooting & killing a dog at a luxury golf course, today. Police say the dog snagged the mans ball to play with it & the suspect shot the dog & killed it. A friend of an eyewitness tells me the suspect shot the dog twice... pic.twitter.com/H4FbpnRrpF — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 9, 2021

Potrivit procurorului de caz, Zaveri a continuat să joace de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Însă un martor a sunat la poliție, iar agenții sosiți l-au arestat pe afacerist.

A plătit cauțiunea de 60.000 $

Zaveri spune că a împușcat câinele într-un instinct de autoapărare. Neagă faptul că și-a revărsat furia asupra patrupedului fiindcă furase o minge de golf: „Nici măcar nu era a mea, era a unui partener de joc”.

După o primă ședință de judecată, bărbatul a fost eliberat pe o cauțiune de 60.000 de dolari, dar pașaportul și permisul de conducere i-au fost confiscate.

Este așteptat să se prezinte din nou în instanță pe 19 mai și va trebui să răspundă pentru acuzații de cruzime față de animale.

Foto: Facebook Policia de Puerto Rico

