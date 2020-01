De Denisa Macovei,

Preotul Dinu Criste și-a înscris proiectul de a extinde afacerea în emisiunea “Imperiul Leilor”, difuzată de PRO TV începând cu 12 februarie, unde a cerut finanțare pentru a mări producția de ciocolată. Omul a povestit că ideea i-a venit la un pahar de vin, când alături de câțiva prieteni, și-a dat seama că românii parcă au uitat să mai zâmbească.

“Totul a pornit de la o discuție cu câțiva prieteni. Vorbeam despre un material care ilustra nivelul de zâmbete, de bunădispoziție la români, capitol la care stăm foarte prost, în comparație cu alte țări, și ne dădeam cu părerea ce ar putea să rezolve starea de spirit. Așa s-a născut și ideea că, probabil, dacă oamenii ar mânca mai multă ciocolată, nivelul de endorfine din creierul nostru ar fi mai mare”, a povestit preotul.

Altă variantă era o fabrică de bere!

“Am pendulat, la un moment dat, între două decizii, de a face ciocolată sau de a face bere artizanală, dar la bere mi s-a părut mult mai complicat”, ne-a povestit Dinu Criste.

Deși are câteva luni de când a pornit afacerea, preotul are mare încredere în proiectul său, dovadă că l-a înscris în emisiunea “Imperiul Leilor”, difuzată de PRO TV începând cu 12 februarie, unde a cerut finanțare pentru a mări producția de ciocolată.

Ajutor de la un antreprenor

Potrivit formatului emisiunii, mai mulți oameni de afaceri studiază businessul amatorilor și decid dacă vor să investească, ajutându-i astfel să-și lanseze afacerile. În cazul preotului, sprijinul a venit de la antreprenorul Cristian Onețiu. Așa că, îmbrăcat în straie duhovicești, preotul Cristea a venit la București pentru a bate palma cu Onețiu, căruia i-a cedat 25% din firma lui, contra unei investiții de 100.000 de euro.

“Deocamdată e o afacere mică. Vrem să o dezvoltăm. La început știam foarte puține lucruri despre ciocolată, am vrut să prepar ciocolată de casă, cum facem noi, românii. După ce mi-a încolțit ideea unui business am început să citesc mult, să mă documentez, să văd tendințe, să văd ce fac și alții și am început să înțeleg că ciocolata e altceva”, a povestit preotul-afacerist.

Apoi, doi belgieni au venit la noi la atelier și ne-au învățat să facem ciocolată, și ne-au sfătuit să nu ne îndreptăm către o ciocolată de serie, ci una asimilată luxului. Dinu Criste, preot:

Marketing cu limba latină

Conștient de faptul că nu doar gustul este important, ci și o strategie de marketing, preotul a ales niște ingrediente inedite pentru produsele lui.

“Am scos pe piață, contrariind publicul, ciocolată cu canabis. Sună wow. Părintele face ciocolată cu canabis, dar în limba latină cannabis înseamnă cânepă. Ciocolata produsă de noi e lipsită de acel THC (n.r. – tetrahidrocanabinol, fix substanța care oferă efecte psihoactivă) pe care îl speculează unii, am denumit-o așa doar ca un omagiu al limbii latine”, a mai povestit amuzat preotul.

Prietenii nu au avut încredere în el

În timp ce Dinu a crezut și crede din tot sufletul că brandul lui de ciocolată artizanală va fi cunoscut în toată țara, prietenii nu i-au dat deloc credit și nici nu și-au dorit să investească în visul lui.

“N-am avut reacții de tipul că vor să investească și ei în afacerea mea, că au încredere în mine, însă au fost unii care au încercat să mă aducă, ziceau ei, cu picioarele pe pământ, în sensul că mă îndrumau să fac comerț, să merg în fabricile din Belgia și să îmi producă ei ciocolata, eu doar să o vând cu brandul meu. Le-am spus atunci și o spun și acum că eu nu asta vreau. Nu vreau să fac comerț. Face parte din mine, din bucuria mea de a fi și cred că trebuie să căutăm și lucrurile astea, pentru că nu tot ce facem trebuie să aibă neapărat o corespondență financiară”.

