Șoferul susține că a fost la un prieten, a băut o cafea, iar înainte de a pleca la drum cu mașina a curățat volanul, schimbătorul și mâinile cu alcool sanitar.

„Duminică, 11 octombrie, dimineață, am trecut pe la un prieten, în Sinaia, să beau o cafea. Când am plecat de la el, în mașină, m-am spălat cu spirt pe mâini și am dezinfectat volanul, schimbătorul de viteze și bordul pentru că sunt diabetic și recent tratat de leucemie. Vă dați seama că având aceste boli nu pun gura pe alcool și vreau să mă protejez cât mai bine de Covid” susține șoferul.

Bărbatul nu a apucat să conducă mai mult de câteva sute de metri, când a fost tras pe dreapta de un polițist de la Rutieră

„Imediat ce am ieșit în DN 1, am fost oprit de un polițist. Acesta mi-a spus când am deschis geamul să-i dau actele că i-a venit un damf de alcool și m-a pus să suflu în etilotest. Spre surprinderea mea, aparatul a indicat o alcoolemie de 0,07!” povestește șoferul.

„Aștept rezultatul probelor biologice pentru care am achitat deja 220 de lei pentru a îmi recupera permisul de conducere. Vreau să-i avertizez pe șoferii care se dezinfectează cu spirt, să nu o facă în mașină, ci afară, ca să nu pățească prin ce am trecut eu”, a mai spus bărbatul.

Citeşte şi:

Nicuşor Dan: ”Preluarea mandatului meu va mai întârzia 7-10 zile”. Care este motivul

Raed Arafat, despre vacanța de iarnă în afara țării: „Există riscul să-ţi iei bilet, să plăteşti banii şi în final să nu poți ajunge acolo!”

Raed Arafat, despre vacanța de iarnă în afara țării: „Există riscul să-ţi iei bilet, să plăteşti banii şi în final să nu poți ajunge acolo!”

PARTENERI - GSP.RO Tun financiar în plină criză dat de Chivu! A încasat o sumă fabuloasă pe vila din Corbeanca, cumpărătorul e un celebru om de afaceri din România

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! De ce mor pacienții care ajung la ATI! Un medic celebru a RUPT TĂCEREA, după atâtea luni tragice de pandemie

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Vortexul polar ajunge în Europa! Țările în care stratul de zăpada atinge deja aproape un metru