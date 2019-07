De Dana Aramă,

Şeful Serviciului Salvamont al Primăriei Borşa, Ion Timiş, a declarat pentru Mediafax, că dacă salvamontiştii ar fi ajuns cu maşinile la timp, nu cu o întârziere de o peste o oră, ar fi crescut şansele ca manevrele de resuscitare ale turistului să aibă succes.

Salvamontiștii au intervenit cu o ambulanță, după care care pe jos, cu doi paramedici.

Ion Timiș a afirmat că trupul neînsuflețit al tursitului va fi coborât pe targă.

„Am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea unui turist de 68 de ani, aflat în stop cardio-respirator, la 100 de metri de staţia meteo din Munţii Rodnei, la 1.900 de metri altitudine. Am format echipa de intervenţie, am solicitat elicopter SMURD, care nu era, însă, disponibil. Din păcate, nu am avut maşini de intervenţie montană pentru deplasare, deoarece un executor judecătoresc a pus joi după-amiază sechestru asigurator pe toate maşinile Primăriei Borşa, inclusiv pe două ale Salvamont.

Am intervenit cu o ambulanţă, apoi pe jos, cu doi paramedici, şi am efectuat două ore manevre de resucitare turistului dar, din păcate, s-a declarat decesul. Dacă am fi ajuns mai repede cu maşina, nu cu o oră întârziere, ar fi crescut şansele de salvare a bărbatului. În astfel de cazuri o oră contează enorm”, a declarat Ion Timiș.

Primarul oraşului Borşa, Sorin Timiş, a declarat că sechestrul asigurator a fost dispus joi după-amiază de un executor, la cererea Asociaţiei Composesorale Borşa, cu care Primăria se află în litigiu de mai mulţi ani. Litigiul a început în anul 2000 și are la bază o cerere de revendicare a 17.000 de hectare de pădure.

„S-a pus sechestru, deşi nu au acte în regulă, pe toate maşinile Primăriei, dar şi pe cele ale Salvamont, inclusiv pe o maşină de teren dotată şi echipată pentru deplasări pe munte. Cei de la Asociaţia Composesorală Borşa trebuie să se judece cu Direcţia Silvică Maramureş pentru pădure, nu cu Primăria Borşa”, a declarat edilul Sorin Timiș.

