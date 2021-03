A rămas în scaun cu rotile dupa un vaccin din copilărie. Acum, bărbatul s-a vaccinat anti-COVID: „Mi-e mai frică de spitale decât de efecte adverse”

Robert Gavrilescu răspunde la telefon dintr-o cămăruță a locuinței familiei sale, în care și-a petrecut acest an pandemic. Izolat de prieteni, de soție și de fiu, ca să fie protejat de o posibilă infectare cu virusul SARS-CoV-2.



Așteaptă a doua doză ca să-și îmbrățișeze familia și să se întoarcă în corul bisericii ortodoxe din comuna gorjeană Telești.



„Decizia a fost simplă”, punctează Robert, pentru care luna asta s-au scurs 44 de ani de când nu-și mai poate mișca picioarele, după un simplu vaccin antipolio administrat într-o creșă din Târgu Jiu.



Martie 1977, Robert primea un vaccin polio oral, menit să-l apere împotriva maladiei care schilodea pe atunci 1 din 5.000 de copii pe care-i infecta. Picăturile serului aveau însă să-i provoace o reacție adversă rară și severă în corp. Atât de severă, încât să-l condamne la o viață într-un cărucior.



Poliomielita paralitică asociată vaccinării este o reacție adversă recunoscută inclusiv de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care folosește în continuare vaccinul polio oral în campaniile de imunizare în țări precum Nigeria, Afganistan și Pakistan.



Acest tip de vaccin, care nu mai este administrat din 2008 în România, conține fragmente dintr-un virus viu atenuat. Iar, în cazuri rare, corpul poate să transforme varianta atenuată într-una virulentă, astfel încât apare poliomielita paralitică. Pe Robert, infecția l-a adus în comă, iar când s-a trezit, medicii i-au spus mamei sale că probabil nu va mai merge niciodată. Asta înainte de a învăța prea bine ce înseamnă să vezi lumea din picioare.



„Au urmat ani de recuperare, chiar am făcut și școala la Băile 1 Mai. Abia în clasa a III-a am fost transferat la școala din satul în care locuiesc”, povestește Robert.

În ciuda istoriei personale cu vaccinarea, bărbatul spune că nu s-a gândit în niciun moment să refuze imunizarea împotriva COVID-19.



„Așteptam momentul. Evident că unii oameni au pățit-o de la vaccin. Este și cazul meu, care am rămas în cărucior pentru întreaga viață. Dar trebuie să ne gândim la cât de mult bine au făcut aceste vaccinuri. Astăzi nu mai există poliomielită. Eu fac parte dintr-o generație și atât. După generația mea nu au mai existat alți copii schilodiți de poliomielită”, zice Robert Gavrilescu.



Pentru el, faptul că medicina a avansat față de anii 70 este motiv suficient încât să aibă încredere în vaccin și chiar să se întrebe „cum de le-a luat atât să facă vaccin împotriva COVID”.



Dar Robert nu vrea să-i trimită pe alții să se vaccineze doar de dragul de a se vaccina. Crede că oamenii trebuie să fie informați, în special persoanele cu dizabilități și care suferă și de alte afecțiuni care cresc riscurile unei infecții severe cu virusul SARS-CoV-2.



Eu țin mereu legătura cu medicul de familie, am și un neurolog care se ocupă de dizabilitatea mea de foarte mulți ani și un pneumolog, pe care l-am dobândit odată cu astmul. Și cu toți trei am luat legătura și am vorbit. Ce fac? Să mă vaccinez. Și îndemn pe toată lumea să se informeze și să ia legătura cu medicii specialiști care le supraveghează dizabilitatea.

Robert Gavrilescu: