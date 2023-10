„Toate plăţile au fost suspendate imediat, toate proiectele revizuite, toate bugetele proiectelor, inclusiv pentru 2023, amânate până la noi ordine, reevaluare a întregului program”, a precizat comisarul ungar pentru vecinătate şi extindere pe reţeaua X, fostă Twitter.

El a spus că actualul program de asistenţă pentru dezvoltare se ridică la 691 de milioane de euro, fără a da detalii.

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.



There can be no business as usual.



As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

⤵️