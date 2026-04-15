De ce se teme Arabia Saudită

Prințul Mohammed bin Salman îl presează pe Donald Trump să ridice blocada asupra porturilor din Golf și să revină la negocieri, afirmă diplomați din regiune, potrivit The Telegraph.

Eforturile saudite de lobby sunt motivate de teama că Iranul va răspunde blocadei americane prin închiderea Strâmtorii Bab al-Mandeb cu ajutorul rebelilor Houthi, blocând astfel principala rută de transport a petrolului saudit prin Marea Roșie.

Singurul adept arab al politicii dure față de Iran și-a schimbat brusc atitudinea, pe fondul îngrijorărilor regionale legate de modul în care Trump conduce războiul. Informația, publicată inițial de WSJ, a fost confirmată pentru The Telegraph de surse diplomatice din Golf.

Riadul și-a asumat riscuri

Dacă majoritatea statelor din Golf s-au opus războiului, Arabia Saudită a susținut discret o altă viziune. După bombardamentele SUA din iunie asupra programului nuclear iranian, prințul Mohammed ar fi decis să renunțe la moderație, convins fiind că singura cale de a opri ascensiunea Teheranului este o victorie pe câmpul de luptă.

Potrivit surselor, el s-ar fi aliat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a fructifica ceea ce ambii considerau a fi o ocazie istorică de a îngenunchea definitiv Iranul și de a reconfigura Orientul Mijlociu, perspectivă respinsă însă de restul monarhiilor din regiune.

Disponibilitatea mai mare a Riadului de a-și asuma riscuri se datora, în parte, poziției geografice; spre deosebire de vecinii săi, Arabia Saudită beneficiază de ieșire la două mări: Golful Persic și Marea Roșie.

O mare parte din exporturi, redirecționate

După ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, Arabia Saudită și-a redirecționat o mare parte din exporturile de țiței de la Ras Tanura, din Golf, către portul Yanbu de la Marea Roșie, prin conducta sa est-vest de peste 1.200 de kilometri.

Exporturile sunt acum aproape de nivelul de dinaintea războiului, de șapte milioane de barili pe zi, ajutând la stabilizarea prețurilor petrolului și protejând regatul de dificultățile majore resimțite de vecinii mai mici.

Se estimează că economiile Qatarului și Kuweitului se vor contracta cu 14% în acest an, în timp ce Arabia Saudită se confruntă cu o scădere mai dureroasă, dar mai ușor de gestionat, de 3%.

Totuși, această reziliență s-ar putea prăbuși dacă rebelii Houthi – miliția susținută de Iran care controlează nordul Yemenului – reiau atacurile asupra transportului maritim comercial din Marea Roșie sau încearcă să controleze Bab al-Mandeb, „Poarta Lacrimilor”.

Chiar și un singur atac reușit ar putea descuraja armatorii să mai trimită petroliere către Yanbu, declanșând potențial un haos pe piețele energetice globale.

Canalul Suez nu poate fi luat în calcul

Exporturile saudite către Asia nu pot fi deviate prin Canalul Suez, deoarece superpetrolierele complet încărcate nu pot trece prin acesta din cauza adâncimii. Rutele alternative ar mări durata călătoriei cu 29 de zile, afectând grav contractele pe termen lung. În acest context, pericolul reprezentat de milițiile Houthi rămâne o variabilă necunoscută, deși Teheranul susține că poate activa forțele aliate din regiune la un singur semn.

Gruparea Houthi are un istoric bogat în astfel de atacuri. Între 2023 și anul trecut, aceștia au lansat 190 de atacuri asupra navelor comerciale, scufundând două și capturând o a treia. În consecință, traficul prin Marea Roșie a scăzut cu peste 60%.

Arsenalul Houthi a fost redus semnificativ de sutele de atacuri anglo-americane, în timp ce navele escortate de Royal Navy au traversat strâmtoarea sub asediu. În paralel, Israelul a neutralizat comanda superioară a miliției, eliminând în august anul trecut 12 oficiali-cheie, printre care și premierul Ahmed al-Rahawi.

Chiar și așa, unii analiști consideră că gruparea păstrează capacitatea de a lansa o campanie maritimă perturbatoare, însă rămâne incert dacă ar da curs unei solicitări din partea Iranului. Aceasta este opinia membrilor rămași din Consiliul de Tranziție al Sudului (STC), o mișcare secesionistă din sudul Yemenului susținută de Emiratele Arabe Unite.

Rebelii Houthi, o mare problemă

Timp de mai bine de un deceniu, STC a fost considerat cea mai eficientă forță de contracarare a rebelilor Houthi pe teren. Totuși, Riadul, favorizând o grupare armată rivală, a impus dizolvarea mișcării în luna ianuarie, recurgând la raiduri aeriene pentru a bloca avansul STC în estul țării. Rezultatul a fost crearea unui vid de putere strategic care riscă să se transforme într-o problemă majoră pentru Arabia Saudită.

Figuri de rang înalt din cadrul mișcării, care acum activează în mare parte în clandestinitate, au declarat că, deși nu știu dacă rebelii Houthi plănuiesc să reia atacurile, aceștia sunt aproape sigur capabili să o facă. Amr al-Bidh, reprezentantul special al președintelui STC, a afirmat: „Condițiile pentru reluarea atacurilor asupra transportului maritim sunt acum mai favorabile decât în orice alt moment din 2023 până în prezent.”

„Forțele terestre care le blocau înainte accesul la coastă au fost retrase. Dacă Houthi atacă acum, nu mai există nicio forță internă în Yemen capabilă să riposteze.” Este incert dacă prințul Mohammed, inițial un promotor al calmului regional, regretă acum decizia de a fi adoptat o poziție agresivă împotriva Teheranului.

Un pariu pierdut

În întreaga regiune, pariul statelor din Golf pe Donald Trump pare să se clatine. Salutând revenirea acestuia la Casa Albă, acestea au crescut producția de petrol, au promis investiții de trilioane de dolari în SUA, l-au găzduit cu fast și, în cazul Qatarului, i-au dăruit chiar și un Boeing 747 de lux pentru a înlocui Air Force One.

Această generozitate avea scopul de a obține protecția SUA și stabilitatea regiunii. În schimb, unii oficiali se plâng că Donald Trump a incendiat, de fapt, Orientul Mijlociu. Nu se va ajunge la o ruptură oficială, iar prințul Mohammed nu își va recunoaște public regretele față de parteneriatul cu Trump. Totuși, surse oficiale indică faptul că strategia saudită față de Iran va merge, cel mai probabil, spre o atitudine mult mai precaută.

Regatul ar putea supraviețui unei blocade, dar se ferește de a doua, de frică să nu urmeze o a treia. Costurile ar fi imense, fiind prea greu de suportat până și pentru cea mai mare putere petrolieră de pe glob.

Parteneri
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
GSP.RO
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.RO
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Parteneri
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
Avantaje.ro
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Un ospătar și un crainic de stadion sunt în spatele panourilor din București cu mesaje anti-cezariană
Știri România 09:49
Un ospătar și un crainic de stadion sunt în spatele panourilor din București cu mesaje anti-cezariană
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au făcut o gafă uriașă”
Știri România 09:28
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au făcut o gafă uriașă”
Parteneri
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Adevarul.ro
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Bugetul de curățenie al CFR Călători, cheltuit pe jumătate într-o singură lună. Contractele de peste 14 milioane de lei, împărțite rapid
Fanatik.ro
Bugetul de curățenie al CFR Călători, cheltuit pe jumătate într-o singură lună. Contractele de peste 14 milioane de lei, împărțite rapid
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
E știrea momentului în showbiz-ul românesc! Ce tocmai s-a întâmplat între Lidia Buble și Răzvan Simion la șase ani de la despărțire
Viva.ro
E știrea momentului în showbiz-ul românesc! Ce tocmai s-a întâmplat între Lidia Buble și Răzvan Simion la șase ani de la despărțire

Monden

Emilia Dorobanțu a divorțat: „Mergem pe drumuri separate”. Ce i-a scris Alina Sorescu după ce a aflat
Stiri Mondene 09:51
Emilia Dorobanțu a divorțat: „Mergem pe drumuri separate”. Ce i-a scris Alina Sorescu după ce a aflat
Cum își apără Valentin Sanfira reputația după divorțul de Codruța Filip. Artistul rupe tăcerea. „Adevărul suprem”
Stiri Mondene 09:41
Cum își apără Valentin Sanfira reputația după divorțul de Codruța Filip. Artistul rupe tăcerea. „Adevărul suprem”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
ObservatorNews.ro
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Parteneri
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
GSP.ro
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
Se plânge de lipsa de intimitate: „Am primit un mesaj că am apărut la TV în timp ce îmi deblocam telefonul. Așa că...
GSP.ro
Se plânge de lipsa de intimitate: „Am primit un mesaj că am apărut la TV în timp ce îmi deblocam telefonul. Așa că...
Parteneri
Noua formă de diabet despre care aproape nimeni nu vorbește: diabetul de tip 5
Mediafax.ro
Noua formă de diabet despre care aproape nimeni nu vorbește: diabetul de tip 5
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Redactia.ro
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital

Politic

Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Politică 14 apr.
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Kelemen Hunor, despre viitorul său și al UDMR după ce partidul lui Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria: „M-a chemat la Budapesta”. Kelemen conduce UDMR din 2011
Politică 14 apr.
Kelemen Hunor, despre viitorul său și al UDMR după ce partidul lui Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria: „M-a chemat la Budapesta”. Kelemen conduce UDMR din 2011
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Cu cine negociază, de fapt, Nicolae Stanciu în Superliga. Surpriză totală – nu e FCSB, nu e Rapidul lui Șucu
Fanatik.ro
Cu cine negociază, de fapt, Nicolae Stanciu în Superliga. Surpriză totală – nu e FCSB, nu e Rapidul lui Șucu
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit