De ce se teme Arabia Saudită

Prințul Mohammed bin Salman îl presează pe Donald Trump să ridice blocada asupra porturilor din Golf și să revină la negocieri, afirmă diplomați din regiune, potrivit The Telegraph.

Eforturile saudite de lobby sunt motivate de teama că Iranul va răspunde blocadei americane prin închiderea Strâmtorii Bab al-Mandeb cu ajutorul rebelilor Houthi, blocând astfel principala rută de transport a petrolului saudit prin Marea Roșie.

Singurul adept arab al politicii dure față de Iran și-a schimbat brusc atitudinea, pe fondul îngrijorărilor regionale legate de modul în care Trump conduce războiul. Informația, publicată inițial de WSJ, a fost confirmată pentru The Telegraph de surse diplomatice din Golf.

Riadul și-a asumat riscuri

Dacă majoritatea statelor din Golf s-au opus războiului, Arabia Saudită a susținut discret o altă viziune. După bombardamentele SUA din iunie asupra programului nuclear iranian, prințul Mohammed ar fi decis să renunțe la moderație, convins fiind că singura cale de a opri ascensiunea Teheranului este o victorie pe câmpul de luptă.

Potrivit surselor, el s-ar fi aliat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a fructifica ceea ce ambii considerau a fi o ocazie istorică de a îngenunchea definitiv Iranul și de a reconfigura Orientul Mijlociu, perspectivă respinsă însă de restul monarhiilor din regiune.

Disponibilitatea mai mare a Riadului de a-și asuma riscuri se datora, în parte, poziției geografice; spre deosebire de vecinii săi, Arabia Saudită beneficiază de ieșire la două mări: Golful Persic și Marea Roșie.

O mare parte din exporturi, redirecționate

După ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, Arabia Saudită și-a redirecționat o mare parte din exporturile de țiței de la Ras Tanura, din Golf, către portul Yanbu de la Marea Roșie, prin conducta sa est-vest de peste 1.200 de kilometri.

Exporturile sunt acum aproape de nivelul de dinaintea războiului, de șapte milioane de barili pe zi, ajutând la stabilizarea prețurilor petrolului și protejând regatul de dificultățile majore resimțite de vecinii mai mici.

Se estimează că economiile Qatarului și Kuweitului se vor contracta cu 14% în acest an, în timp ce Arabia Saudită se confruntă cu o scădere mai dureroasă, dar mai ușor de gestionat, de 3%.

Totuși, această reziliență s-ar putea prăbuși dacă rebelii Houthi – miliția susținută de Iran care controlează nordul Yemenului – reiau atacurile asupra transportului maritim comercial din Marea Roșie sau încearcă să controleze Bab al-Mandeb, „Poarta Lacrimilor”.

Chiar și un singur atac reușit ar putea descuraja armatorii să mai trimită petroliere către Yanbu, declanșând potențial un haos pe piețele energetice globale.

Canalul Suez nu poate fi luat în calcul

Exporturile saudite către Asia nu pot fi deviate prin Canalul Suez, deoarece superpetrolierele complet încărcate nu pot trece prin acesta din cauza adâncimii. Rutele alternative ar mări durata călătoriei cu 29 de zile, afectând grav contractele pe termen lung. În acest context, pericolul reprezentat de milițiile Houthi rămâne o variabilă necunoscută, deși Teheranul susține că poate activa forțele aliate din regiune la un singur semn.

Gruparea Houthi are un istoric bogat în astfel de atacuri. Între 2023 și anul trecut, aceștia au lansat 190 de atacuri asupra navelor comerciale, scufundând două și capturând o a treia. În consecință, traficul prin Marea Roșie a scăzut cu peste 60%.

Arsenalul Houthi a fost redus semnificativ de sutele de atacuri anglo-americane, în timp ce navele escortate de Royal Navy au traversat strâmtoarea sub asediu. În paralel, Israelul a neutralizat comanda superioară a miliției, eliminând în august anul trecut 12 oficiali-cheie, printre care și premierul Ahmed al-Rahawi.

Chiar și așa, unii analiști consideră că gruparea păstrează capacitatea de a lansa o campanie maritimă perturbatoare, însă rămâne incert dacă ar da curs unei solicitări din partea Iranului. Aceasta este opinia membrilor rămași din Consiliul de Tranziție al Sudului (STC), o mișcare secesionistă din sudul Yemenului susținută de Emiratele Arabe Unite.

Rebelii Houthi, o mare problemă

Timp de mai bine de un deceniu, STC a fost considerat cea mai eficientă forță de contracarare a rebelilor Houthi pe teren. Totuși, Riadul, favorizând o grupare armată rivală, a impus dizolvarea mișcării în luna ianuarie, recurgând la raiduri aeriene pentru a bloca avansul STC în estul țării. Rezultatul a fost crearea unui vid de putere strategic care riscă să se transforme într-o problemă majoră pentru Arabia Saudită.

Figuri de rang înalt din cadrul mișcării, care acum activează în mare parte în clandestinitate, au declarat că, deși nu știu dacă rebelii Houthi plănuiesc să reia atacurile, aceștia sunt aproape sigur capabili să o facă. Amr al-Bidh, reprezentantul special al președintelui STC, a afirmat: „Condițiile pentru reluarea atacurilor asupra transportului maritim sunt acum mai favorabile decât în orice alt moment din 2023 până în prezent.”

„Forțele terestre care le blocau înainte accesul la coastă au fost retrase. Dacă Houthi atacă acum, nu mai există nicio forță internă în Yemen capabilă să riposteze.” Este incert dacă prințul Mohammed, inițial un promotor al calmului regional, regretă acum decizia de a fi adoptat o poziție agresivă împotriva Teheranului.

Un pariu pierdut

În întreaga regiune, pariul statelor din Golf pe Donald Trump pare să se clatine. Salutând revenirea acestuia la Casa Albă, acestea au crescut producția de petrol, au promis investiții de trilioane de dolari în SUA, l-au găzduit cu fast și, în cazul Qatarului, i-au dăruit chiar și un Boeing 747 de lux pentru a înlocui Air Force One.

Această generozitate avea scopul de a obține protecția SUA și stabilitatea regiunii. În schimb, unii oficiali se plâng că Donald Trump a incendiat, de fapt, Orientul Mijlociu. Nu se va ajunge la o ruptură oficială, iar prințul Mohammed nu își va recunoaște public regretele față de parteneriatul cu Trump. Totuși, surse oficiale indică faptul că strategia saudită față de Iran va merge, cel mai probabil, spre o atitudine mult mai precaută.

Regatul ar putea supraviețui unei blocade, dar se ferește de a doua, de frică să nu urmeze o a treia. Costurile ar fi imense, fiind prea greu de suportat până și pentru cea mai mare putere petrolieră de pe glob.

