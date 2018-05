Potrivit vicepreşedintelui Asociaţiei Milioane de Prieteni, Paula Ciotloş, conform unei decizii a Ministerului Mediului, ursul va fi adus în rezervaţia de la Zărneşti care găzduieşte în prezent o sută de urşi. O echipă de la rezervaţie se află, în acet moment, la Lacul Sf. Ana, în căutarea ursului. În cazul în care se va reuşi tranchilizarea acestuia, va fi adus în această seară la Zărneşti.

Săptămâna trecută, pe 18 mai, o turistă din Ungaria a fost rănită de urs pe care l-a ademenit cu mâncare, în speranța că va putea face un selfie cu animalul sălbatic. Femeia a ajuns la spitalul din Miercurea Ciuc, cu o rană gravă la picior.

Autoritățile locale au trimis o solicitare către Ministerul Mediului, deși aceasta a fost prima oară când ursulețul a atacat turiștii, el fiind până acum un fel de mascotă a locaţiei.

„Acest urs este unul care a fost învăţat de la un an şi câteva luni să primească hrană de la om, să stea în preajma omului şi să nu fie nevoit să îşi caute de mâncare în pădure. A primit de la banane, biscuiţi şi kurtos, până la sucuri şi bere. Are un comportament deviat, care nu mai poate fi îndreptat în acest moment. Nu este un urs care coboară ocazional pe lângă vreo gospodărie sau pentru a vizita vreo stână o dată pe lună. Până acum, fiind foarte tânăr, nu a reprezentat vreun pericol, însă o dată cu trecerea timpului agresivitatea lui va creşte şi va deveni un pericol din ce in ce mai mare pentru populaţie. La acest urs nu se încearcă relocarea pentru că timp de un an a fost hrănit aproape exclusiv de către turişti şi nu are nicio teamă de oameni, astfel că orice încercare de relocare ar fi inutilă“, a spus vicepreşedintele Asociaţiei.