Cine sunt vânătorii din sportul românesc. „Dacă-i un cerb bătrân, decât să-l prindă lupul să-l mănânce, mai bine îi trag eu un glonț”

Pe lângă zecile de zile pe care le petrec în cantonamente, fie ca jucători, fie ca antrenori, sportivii din România iubesc vânătoarea, iar în pasiunea lor investesc mii de euro anual. Un astfel de exemplu este al lui Viorel Moldovan, fost atacant al echipei naționale.

„Am o cabană la Colibița, o zonă foarte frumoasă. E liniște, aer curat, nu te stresează nimeni, pot să fac drumeții în zonă, să mai ies la o vânătoare, că ăsta e hobby-ul meu. Îmi place foarte mult vânătoarea”, spunea Moldovan, la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, de pe GSP.RO.

„La început am făcut ieșiri cu Jean Vlădoiu și îi spuneam: «Măi Jane, înainte nu te înțelegeam nicicum de ce îți place vânătoarea! Din om faci vânător, dar din vânător om nu mai faci niciodată». Am și arme de calibru. Un Holland&Holland Magnum 375, un Blaser și un Benelli”, spune antrenorul. Acesta se poate mândri și cu trofee vânate: „Cerbi carpatini, urși… Trofee interesante, dar nu ăsta e obiectivul. Obiectivul e să ieși în natură, să te recreezi”, a mai spus acesta.

„Am împușcat de toate, dar nu căprioare!”

Dorinel Munteanu, membru al Generației de Aur, era unul dintre cei mai mari pasionați de vânătoare.

Într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, „Neamțul” povestea: „La vânătoare nu mergi ca să ucizi de nebun. Pentru mine, e o evadare în natură, rămân eu cu gândurile mele. În pădure e habitatul meu, mă energizez, îmi oxigenez mintea. Am împușcat de toate, dar nu căprioare! Îmi rup inima, am văzut una ucisă cândva, nu de mine, și plângea de n-o uit nici acum! Nu trag în pui. Dacă-i un cerb bătrân, decât să-l prindă lupul să-l mănânce, mai bine îi trag eu un glonț, îi fac un bine, și gata! Au fost acțiuni în care am împușcat și trei-patru mistreți, la grup, așa se calculează. Nu vânez să omor. N-aș merge să ucid lei, pantere, cine știe pe unde, mie îmi place în pădurile noastre, apoi să stau cu oamenii la vorbă”.

„A intrat porcu-n el şi i-a rupt rotula”

Fundașul Valerică Găman nu ratează o partidă de vânătoare atunci când are vreme. Merge cu frații său, George și Irinel, iar atunci când își fac timp de relaxare, vânează fazani și rațe.

„Aici sunt în mediul meu. În natură mă simt liber. Vânătoarea mă relaxează. Îmbin utilul cu plăcutul. Fac mișcare în aer curat și mai scot și o mâncare sănătoasă. Pot să mă mândresc doar cu fazani sau iepuri ca trofee de vânătoare. N-am dat lovitura la animale mari”, povestește jucătorul.

Acesta a trecut și printr-un moment tensionat: „Ţin minte că am fost cu tatăl meu la o partidă de vânătoare de porci mistreţi şi-a avut un accident. A intrat porcu-n el şi i-a rupt rotula, a fost un eveniment neplăcut. Am mers repede la spital, ăsta a fost un moment urât. În rest am numai amintiri plăcute, aventură ca-n filme”.

„Tot venea târâș mistrețul spre mine, am căzut în urzici”

Jean Vlădoiu e înnebunit și el de vânătoare. Prima dată a fost luat în echipă de Victor Pițurcă, dar și de Cezar Drăgănescu, fostul campion mondial de handbal. Prezent la GSP Live, Vlădoiu a povestit o întâmplare de pomină lângă București, unde a împușcat o scroafă de peste 200 kg, pe care a împăiat-o.

„Am fost la o vânătoare de vulpi, șacali, mistreți. Era prin octombrie, urzicile ne-ajungeau la piept, vegetație. M-au pus ei unde să stau să-mi iasă animalul în față. Și a ieșit… Dar a ieșit direct pe direcția mea. Norocul meu a fost că a fost unul singur. Am tras din patru metri, a căzut, când am văzut că se ridică și mă caută să mă facă praf, i-am tras în cap al doilea cartuș. Tot venea târâș spre mine, am căzut în urzici și m-a tăvălit puțin”, a povestit Vlădoiu. Până acum, Vlădoiu a vânat cam tot ce se putea: fazani, șacali, vulpi, pisică sălbatică, jderi, bursuc, gâște și rațe sălbatice, iar cel mai mare trofeu a fost un cerb.

Poveste amuzantă cu Ibrahimovici

Și Adrian Mutu iubește vânătoarea. Fostul selecționer al echipei naționale Under 21 merge în general să vâneze mistreți. Și o făcea și în perioada în care era fotbalist, iar de fiecare dată când se poza cu captura era criticat de prietenii virtuali. În urmă cu 5 ani au fost informații inclusiv că Zlatan Ibrahimovici a venit pentru trei zile în România, pentru o partidă de vânătoare cu Mutu.

„Atunci, eram la Mureș. Iar el a venit pe undeva pe lângă oraș, la vânătoare. Toată lumea credea că a venit la mine. Nici măcar nu m-am văzut cu el. Stăteam acasă și a venit un prieten de-ai mei la mine, a bătut la ușă: «Salut. Am venit să fac și eu o poză cu Ibrahimovici». «Bă, nu ești sănătos?!». «Spune-i și tu lui Ibra să facă o poză cu mine, te rog». «Bă, băiatule, nu e Ibra la mine acasă!». Toți credeau că el e la mine acasă”, a povestit amuzat Mutu la GSP Live.

Țiriac chema an de an miliardari la vânătoare

La Balc, Ion Ţiriac a organizat încă din 2005 partide de vânătoare pentru parteneri de afaceri şi prieteni influenţi din România şi din vestul Europei.

De aici nu lipseau Elan Schwarzenberg (fost proprietar Realitatea TV), prinţul Dimitrie Sturdza, Klaus Mangold (fost director al grupului Daimler, producător Mercedes, preşedinte al Consiliului Consultativ al grupului de consultanţă financiară Rothschild), Wolfgang Porsche (din familia proprietarilor producătorului auto german Porsche), Robert Peugeot (acţionar majoritar al concernului Peugeot), Sandor Csanyi (om de afaceri din Ungaria, preşedintele OTP Bank), Stefano Ricci (creator de modă), Joss Merino Jimenez (bancher spaniol), Alfred Baumhauer (fabricant al produselor de lux Cartier), dar și mulți alții.

Vânătoarea de la Balc, organizată de Ion Ţiriac, nu s-a mai ținut anul trecut, din cauza pestei porcine. Iar gazetarul Cristian Tudor Popescu n-a ezitat să-l critice pe Țiriac pentru pasiunea lui. „Eu am o problemă cu vânătoarea! Mă dezgustă, îmi creează un sentiment de respingere așa ceva. Nu-mi imaginez cum să te duci să împuști niște animale. Nu concep lucrul ăsta!”, spunea CTP la GSP.RO.

Ioan Niculae a șocat presa internațională

Patronul Astrei are şi alte hobby-uri în afară de fotbal. Conform publicaţiei sud-africane Sunday Times, acesta a plătit o sumă uriaşă, în urmă cu 7 ani, pentru a vâna un elefant, pentru ca mai apoi să îl împăieze. Vânatul l-a costat pe Niculae 40.000 de euro, în timp ce pentru a-l împăia a scos din buzunar încă 50.000 de euro. Elefantul a fost împuşcat în Hoedspruit, Limpopo, în Africa de Sud. Și în România, omul de afaceri mergea aproape săptămânal la confruntarea cu mistreţii, şacalii și fazanii.

La vânătoare cu Ioan Niculae, 19.12.2009

„La prima mea vânătoare a funcţionat perfect norocul începătorului. Am doborât doi iepuri şi un mistreţ. Nici acum nu ştiu cum am reuşit! Vânătoarea nu o afacere pentru mine, ci numai un ritual menit să te relaxeze după o perioadă de stres. O întrecere între tine şi animal, dându-i şi lui o şansă în această dispută”, spunea omul de afaceri, într-un interviu pentru GSP.

Acum Ioan Niculae se află după gratii, iar echipa sa, Astra, tocmai e retrogradat în Liga a II-a.



PARTENERI - GSP.RO „Vă cumpăr familiile, săracilor!” Scandal monstru cu Anamaria Prodan! Ce a pățit!

Playtech.ro De ce Ion Dichiseanu a fost îmbrăcat în alb pentru înmormântare. Motivul familiei s-a aflat acum

Observatornews.ro Șofer român de TIR, 5 ani de închisoare şi o amendă de 1,7 milioane de euro după ce a fost prins cu aproape o tonă de canabis în camion, în Franţa

HOROSCOP Horoscop 22 mai 2021. Peștii vor lua cele mai bune decizii doar pe baza experiențelor anterioare

Știrileprotv.ro Reacţia uluitoare a unui pedofil prins în flagrant în timp ce voia să se întâlnească cu o minoră. VIDEO

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE De ce autoclavele de clasa B sunt necesare în saloanele de înfrumusețare? (Publicitate)