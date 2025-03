„«Personal, consider că a contrazice o instituție în deciziile ei nu face parte din fișa postului unui jurnalist obiectiv». Această profund nefericită frază, pe care am formulat-o exclusiv în contextul în care un jurnalist susținea că decizia argumentată legal de instituția Biroului Electoral Central în legătură cu respingerea candidaturii unei persoane dovedit incompatibile cu statutul de candidat la președinție, este o «lovitură de stat», a fost pe bună dreptate criticată. Primul ei critic am fost eu însumi după ce am rostit-o, întrucât, privită sumar sau prin lentila subiectivismului, ea nu poate conține un adevăr, cu atât mai puțin unul în care cred”, a scris membrul CNA pe Facebook, fără să îl numească pe Marius Tucă.

Vasile Bănescu a adăugat că afirmația lui Tucă, anume că BEC a dat o „lovitură de stat” prin interzicerea lui Călin Georgescu, poate fi privită ca o dezinformare, „deci ca o știre falsă, emisă de cineva cu mare audiență publică”.

Totuși, membrul CNA și-a cerut scuze și și-a retras afirmațiile. „Personal regret profund formularea atât de deficitară, deci grav interpretabilă, a unei fraze care se referea strict contextual (!) exclusiv la BEC (NU generic la instituții în care lucrează oameni failibili și frecvent criticabili), formularea ei la singular nefiind întâmplătoare și, în singurul registru din care poate fi retractată, cel simbolic, dar acoperit de o realitate publică, o retractez și îmi cer scuze oricui a fost contrariat de ea și i-a provocat inevitabil o reacție justificată”, a conchis Bănescu.

Recomandări Peripețiile turiștilor români care vor să ajungă în Mexic și sunt considerați, din start, „infractori”. Vacanțe de mii de euro ratate din cauza unor suspiciuni

El spusese despre Marius Tucă faptul că „un jurnalist onest și obiectiv nu este un propagandist”.

Deși Bănescu și-a cerut scuze, Consiliul Naţional al Audiovizualului nu a formulat o cerere de anulare a deciziei luate acum două zile.

CNA a decis miercuri, 26 martie, ștergerea de pe YouTube a unei înregistrări video a jurnalistului Marius Tucă, în care acesta spunea că decizia BEC de a nu-i permite lui Călin Georgescu să candideze la alegerile prezidenţiale din mai a fost o lovitură de stat.

Deocamdată, imaginile video sunt în continuare pe YouTube.

Și premierul Ciolacu s-a sesizat după decizia CNA

Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis joi seară, 27 martie, că decizia CNA împotriva lui Marius Tucă este „un derapaj de la democrație și de la dreptul la liberă exprimare”.

Și a continuat: „Este incalificabil ca membri CNA să își justifice deciziile de sancționare culmea – pe opinii politice și rațiuni personale, și nu pe lege!”.

Totodată, Ciolacu a lăsat de înțeles că pot urma schimbări în cadrul instituției. Concret, a spus că „CNA trebuie să își revizuiască urgent principiile de funcționare” și a cerut comisiilor de specialitate din Parlament „să facă o dezbatere serioasă atunci când vor discuta raportul anual de activitate a instituției”.

Recomandări Tarifele lui Trump pentru industria auto vor încetini economia României – ANALIZĂ

Acest lucru înseamnă, potrivit legii, că dacă raportul anual va evidenția deficiențe grave, vor urma sancțiuni, inclusiv demiterea conducerii CNA.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Marcel Ciolacu a anunțat decizia privind demiterea lui Emil Hurezeanu de la Ministerul de Externe

Urmărește-ne pe Google News