În ziua în care a împlinit 71 de ani, Vasile Șeicaru a postat un mesaj pe una dintre rețelele de socializare, unde vorbește despre problemele de sănătate pe care le-a avut. Artistul a fost operat la coloană în Franța, la Dijon. A preferat să nu vorbească despre intervenția suferită până când nu era sigur că starea lui de sănătate este una bună.

Din această cauză, Vasile Șeicaru a luat o perioadă pauză de la concerte și a stat mai retras.

„Azi e ziulica mea! Mă gândeam să mai intru în vorbă cu voi! Prea mult n-o să vă rețin atenția, doar atât cât să vă spun că mă gândesc cu mare drag la atmosfera pe care o creați la concertele mele, la cât de frumos cântați la refrene, la cât de bine ați învățat textele cântecelor… ce mai, la cât de fain realizam împreună Spectacolul, că desigur nu era numai meritul meu!

După cum v-am mai spus, am lăsat-o mai moale cu concertele, dar asta nu pentru multă vreme! Probabil că unii dintre voi ați aflat că am avut niște probleme de sănătate, în luna mai am fost în Franța, la Dijon, pentru o operație pe coloana vertebrală, mai complicată! Nu v-am spus înainte de a pleca, pentru că sigur citeați prin ziare că am fost dus de urgență în Franța, la o clinică, în stare foarte gravă… bla, bla, bla, și voi ați fi crezut că n-o mai duc mult”, a scris Vasile Șeicaru, pe rețelele de socializare.

Cântărețul a început recuperarea și se pregătește să revină pe scenă. Vasile Șeicaru a vorbit și cu cei care se ocupă de concertele sale, astfel încât revenirea sa să fie pregătită foarte bine.

„Acum sunt în recuperări, mi-am revenit, și curând voi relua spectacolele… de fapt am stabilit cu impresarii, organizatorii de concerte, că după perioada aceasta estivală, ne vom reîntâlni la cântările minunate!

Desigur că v-am mai spus, dar repet… că vă iubesc în continuare necondiționat și aștept semne de la voi! Hai, începeți cu La mulți ani, că tare mă bucur când îmi spuneți! Vale care (mai) cântă”, a mai transmis el.

