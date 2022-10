Viața unui londonez aterizat recent să muncească la Iași, după ce a mai fost în Olanda și Australia: „Engleza celor de aici e foarte bună. Unde o învățați?”

Shayon Harrison, 25 de ani, a sosit recent în capitala Moldovei, la Iași, pentru a pune umărul la revenirea Politehnicii în Liga 1. Atacantul crescut la academia celor de la Tottenham Hotspur, una dintre marile grupări din Albion, a trecut pe la multe formații din diviziile inferioare din țara sa până când a ajuns sub comanda lui Claudiu Niculescu în Copou.

Londonezul încearcă să se adapteze cât mai repede la viața din România, deja a adunat cinci meciuri și două goluri în echipamentul ieșenilor.

Englezul este un tânăr volubil și a mărturisit în interviul acordat Libertatea că este deja impresionat de câteva aspecte sesizate în România, observând și detalii ale pelerinajului de la Sfânta Parascheva weekendul trecut.

Libertatea: Shayon, cum este viața la Iași pentru un tânăr londonez?

Shayon Harrison: Mă simt foarte bine. Oamenii sunt foarte calzi, încă de când am venit, am fost primit foarte bine. Și asta rapid, fără a mi se cere ceva în schimb. Românii sunt foarte prietenoși, repet, asta imediat, comparativ cu ce am mai trăit în Olanda sau în Australia. Și acolo am dat peste oameni OK, dar aici toți sar să te ajute.

– Orașul cum ți se pare, care sunt impresiile până acum?

– Plăcut. Am observat Palatul Culturii din centrul Iașiului, chiar și mallul de lângă are ceva maiestuos. Am văzut multe biserici, am înțeles că românii sunt foarte credincioși. Mi s-a mai spus că sunteți niște oameni mândri, orgolioși, care țineți la istoria voastră. Mi-am programat să vizitez și muzee la Iași, sau în România. Am observat mii și mii de oameni la biserică, am înțeles că an de an este o procesiune celebră la Iași, vin românii din toată țara și din străinătate. Apreciez oamenii care cred în tradiții și în obiceiurile naționale.

Recomandări Autogara deznădejdii noastre. Haosul de care se lovesc oamenii nevoiți să circule cu autobuzul între județele României

„Prietenoși și ospitalieri”

– Cum te înțelegi cu românii?

– Ușor, întrucât sunt foarte prietenoși. Când nu înțeleg ceva, cineva vine imediat lângă mine și-mi traduce. Nu mă lasă nimeni să mă lovesc de problemele inerente ale unui străin.

– Ce știai despre România până să ajungi în Copou?

– Ceva despre două cluburi din România, Steaua și Dinamo, mai multe după nume, plus că ați avut cândva o națională foarte puternică. Despre țară, doar că are capitala la București. Când a fost ultima întrerupere a campionatului, am dat o fugă până la Londra, să-mi revăd familia și să-mi mai iau niște haine de iarnă, mai groase, dar cu proxima ocazie o să vizitez și Palatul Culturii. Până acum m-am plimbat doar prin fața lui, l-am admirat din afară.

– Ce imagine ai transmis prietenilor și familiei de la Londra despre români?

– Celor de acasă le-am zis că românii, ieșenii, sunt prietenoși, oameni cu care legi ușor conversația, ospitalieri. Și engleza lor e foarte bună. Unde o învățați? Ca să comunicăm ușor în viitor, o să încerc să deprind și eu cât mai multe cuvinte și expresii în limba voastră.

Impresionat de Palatul Culturii din Iași

Recomandări Lupul, paznic la foi. Despre cum ajung angajații SRI să apere serviciul de pe baricadele societății civile

„Aici e o oportunitate mare pentru mine”

– Străinii pe care i-am intervievat în România au declarat că sunt impresionați de mâncare. Tu ce poți spune?

– E foarte bună, îmi place enorm. Uneori, ne strângem cu toții și mâncăm după antrenament. Nu am înțeles foarte bine care mâncare este tradițională, dar bucătarul care le prepară este remarcabil. O să încerc și sarmale, și mămăligă, la iarnă, în pauza competițională. Am înțeles că mâncarea tradițională românească are multă carne de porc. (râde) Puteți să-mi recomandați voi ce să mănânc exact.

– Consideri că este o opțiune bună pentru tine să vii să joci în România, în liga secundă?

– Clar, foarte bine că am venit. Logic, altfel ar fi în prima divizie, dar este un început bun pentru mine în România, oportunitate mare pentru carieră, mai ales că n-am jucat prea mult în ultimul an.

„Dacă va fi liniște, lumea va fi împlinită de noul rege”

– Cum se resimte moartea reginei Elisabeta a II-a după mai bine de o lună de la evenimentul ce-a întristat mapamondul?

– A fost un moment de răscruce pentru țară, s-a încheiat o eră, dar momentan nu se resimte o diferență sesizabilă. Rămâne de analizat în timp. Momentan, atunci când vorbim despre regină, fiecare va spune că simte că a pierdut un prieten drag. Am observat că și românii au vorbit insistent în acele zile despre moartea celei ce-a intrat în istorie. Remarcabil. De fiecare dată când deschideam televizorul, vedeam subiectul și imagini de la Londra. Mi s-a părut ceva ieșit din comun, mai ales că sunteți departe de noi. Le-am povestit și celor de acasă.

Recomandări „Mama și-a pierdut soțul, militar, împușcat la Revoluție și fiul, scafandru militar, prăbușit cu elicopterul”. Cum explică Armata prezența scafandrilor într-o misiune de salvare pe uscat

– Care este părerea despre regele Charles al III-lea?

– Este prematur să ai una profundă și aproape de adevăr. Oamenii s-au luat cu ale lor, fiecare cu viața și cu familia lui. Știi cum e, dacă va fi liniște și nu conflicte sau probleme interne, toată lumea va fi împlinită și mulțumită. Să sperăm că se va încheia mai curând și războiul din Ucraina, parcă a repornit conflictul acolo, iar asta naște îngrijorare.

