Victoria Lu are un mesaj dur pentru artiștii din toată lumea: “Nu aş mai vrea să trăiesc!”. Victoria, unul dintre cei mai importanţi critici de artă la nivel mondial, a venit în România pentru a participa la vernisajul expoziţiei lui Hamid Nicola Katrib.

Victoria Yung-Chih Lu (Viki Lulu) s-a născut în 1951 într-o familie de cărturari din Taiwan. A urmat Academia Regală de Arte Frumoase din Bruxelles și apoi a emigrat în America, la începutul anilor 1970. Ea a obținut un master la Universitatea de Stat din California și s-a specializat în pictură. A început să scrie critici de artă la mijlocul anilor 1970, pentru o serie de ziare și reviste din Taiwan. A devenit curator de artă, dar a început şi o carieră ca regizor și curator al unui spațiu alternativ numit Galeria Stage One, din sudul Californiei. Iar de-a lungul anilor, a devenit una dintre cele mai importante figuri din lumea criticilor de artă, la nivel mondial.

“Mi-am petrecut întreaga viaţă încercând să descopăr tinerele talente, tinerii artişti, şi am făcut tot ce am putut pentru a-i ajuta, pentru a avea succes, să-i introduc în galerii, să le dau contactele mele. Eu nu am o ambiţie personală, dar am dorinţa mea proprie de a lucra cât pot de mult pentru a-i ajuta pe tineri să aibă succes. Călătoresc mult, da! Ador afacerile imobiliare, fac bani prin afaceri imobiliare şi apoi cheltuiesc toţi banii pentru a călători, pentru a cumpăra arta care îmi place şi cumpăr doar artă de la artişti în devenire, de la artişti necunoscuţi şi ador să cumpăr lucrările lor şi să îi ajut”, a declarat Victoria Lu, în exclusivitate pentru Libertatea.