În fața Școlii Gimnaziale „Titu Maiorescu” din Capitală, chiștoacele se adună unul câte unul. Părinții stau ciorchine, fumează nervos și se încurajează unul pe altul. Aici sunt adevăratele emoții la evaluarea națională la matematică, în 2018, printre părinți. Evaluarea la limba română a trecut și toți spun că subiectele au fost mai ușoare. Ușoare au fost și perlele de la evaluarea națională la română.

E 10.20, căldura crește ușor, la fel și tremurul așteptării. 10.35, ies primele două eleve pe poarta școlii și curând se adună puzderie de părinți în jurul lor, ca albinele la un fagure de miere. „Mă aștept la o notă mare, am făcut. Da, am fost în dilemă la unele”, bravează una dintre ele, crescând tensiunea celor cu copiii încă așteptați.

„Ție cât ți-a dat perimetrul? 32? Da, și mie…” „Mie 120!” „Băi, aia e aria!” Se contrează și următorii care ies. În jumătate de oră, cei care trec prin fața școlii trebuie să iasă pe carosabil ca să ocolească mulțimea nerăbdătoare de părinți și copii care doar ce au trecut printr-un examen. „Am ieșit fiindcă nu mai aveam ce să fac, mă plictiseam. Am făcut subiectele și am zis că e cel mai bine să ies. Cred că voi lua cam 9.40 – 9.50. Nu mă pot gândi încă la liceu, până nu știu mediile”, spune dintr-un suflet o elevă. „Am emoții la punctul 3, acolo n-am făcut bine. Am vorbit și cu domnul de mate la telefon și mi-a zis și el că am avut subiecte foarte grele. O să vedem”, mai spune și Maria, care ar vrea să dea la „Spiru Haret” sau chiar „Caragiale”, liceul de lângă școala sa. Dar o să vadă.

Subiectul al treilea, cuiul examenului

Din ochii unei fete blonduțe curg lacrimi grele și se lasă pupată și consolată de colegi. „Nu pot să cred. Am greșit la ce-a fost mai simplu”, zice fata. Un băiat se apropie cu o față mormântală de mama sa și ea îl trage din mulțime să-i povestească: „A fost de mare cacao… Ne-au nenorocit, pur și simplu”, decretează serios băiatul și își dă din ochi pleata. Mama îl îmbrățișează: „Nu-i nimic, bine că a trecut”.

Tații ridică moralul grupului: „Am terminat cu învățatul, putem și noi să mergem la un pescuit în weekend”. Dar vacanța încă n-a venit. Se vede după îngrijorarea cu care întâmpină fiecare copil în parte. „Nu au fost foarte grele. N-am greșit foarte mult, sper să iau o notă mare. Că eu am vise mari, vreau să merg la Lazăr. Eu sunt pe principiul că trebuie să îți pui idealuri înalte, așa sunt eu, aspir la lucruri înalte”, spune serios Gruia. „Eu am tratat subiectele cu atenție, am citit bine enunțul și am scris orice am știut. Fiindcă și atunci când nu știi un subiect, dacă pui câteva formule, orice știi tu, îți îmbunătățește media”, spune o altă elevă. O mamă de băiat știe deja rutina. Și anul trecut, celălalt fiu a dat evaluarea națională. Acum e pregătită pentru orice: „Vrea să meargă la un liceu economic, sper să aibă medie bună. Că economie trebuie să știe toată lumea. Și dacă ești doctor, și dacă ești profesor, orice. Trebuie să știi economie”.

Se vor putea gândi mai mult la vacanță copiii și părinți după data de 19 iunie, când se afișează rezultatele. Tot atunci se pot depune și contestații. Dar după evaluarea națională la matematică de astăzi, singurele contestații au fost din cauza banilor de buzunar primiți, fiindcă toți elevii au plecat la suc.