VIDEO | Aterizare cu emoții: Momentul în care un avion înfruntă rafalele de vânt ale furtunii Ophelia

Uraganul Ophelia a dus la anularea a numeroase curse aeriene din cauza rafalelor prea puternice de vânt. Cu toate acestea, înainte că această decizie să intre în vigoare, mai multe avioane au reușit să aterizeze în condiții destul de dificile. Un filmuleț care surprinde o aterizare cu emoții pe aeroportul Dublin, atunci când Irlanda era sub amenințarea furtunii.

„Avionul părinților mei aterizează pe aeroportul din Dublin, felicitări pilotului zborului EI491. Mi-a stat inima în loc”, a scris un bărbat pe Twitter, postând și o înregistrare cu aterizarea dificilă.

My parents flight landing @DublinAirport, well done to the pilot of EI491, my heart was in my mouth! #ophelia pic.twitter.com/2EvzA1BKk6

— Seán Hassett (@SeanHassett) October 16, 2017