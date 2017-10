Fenomenul bizar provocat de uraganul Ophelia. Un oraș a fost acoperit de spumă

Uraganul Ophelia a provocat mai multe fenomene bizare în Regatul Unit. După trecerea furtunii, un orășel a fost complet acoperit de spumă, iar locuitorii au publicat imediat imaginile pe rețelele de socializare.

Orășelul Cleveleys din Lancashire a fost complet acoperit de spumă de mare, în urma trecerii uraganului Ophelia. Acest fenoment a avut loc după ce vânturile puternice au măturat apele și au adus spuma pe străzi. Locuitorii orașului au publicat imediat mai multe imagini.

@BBCNWT Who says it doesn't snow at the seaside!! #Cleveleys #seafoam #Ophelia pic.twitter.com/39wqph2LgW

— Sarah Cross (@sarahcross84) 17 October 2017