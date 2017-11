Pentru că tocmai a devenit bunică, a început să se gândească serios la hrana nepoțicii ei, așa că a creat o gamă de produse tradiționale 100% sănătoase pentru România. Este povestea Ameliei Boroș, psiholog de profesie, care vede în produsele ei o cale spre o viață cât mai sănătoasă.

Așa că s-a pus pe treabă și a recreat și varianta mai sănătoasă a nectarului pe care noi îl luam din aprozarele comuniste. Și dacă atunci îl cumpăram din niște recipiente care păreau combinația nereușită dintre o sticlă și un borcan, acum, Amelia îl vinde la sticluțe mici de 250 de ml. Îndeajuns cât să te îndrăgostești iremediabil de gustul ce nu poate decât să îți stârnească zâmbete ce vin din amintirile de mic copil.

Pasiunea ei s-a transformat în timp și într-o responsabilitate de a educa tinerele mămici în arta de a hrăni sănătos prichindeii. „Încercăm nu numai să vindem într-un târg, ci să facem și o educație tinerelor mame, pentru că unul din patru copii sunt supraponderali în România. Noi suntem un popor de oameni frumoși, avem niște copii grăsuți. Frumoși, grăsuți, dar trebuie să slăbească și să fie niște tineri zvelți, sportivi. Problema asta este derivată dintr-o greșeală a mamelor, care nu-i lasă să facă mișcare, îi hrănesc cu tableta în față, le dau zahăr în exces. Și atunci eu, când am devenit bunică, am încercat să îmi hrănesc nepoata într-un mod corespunzător și am început să fac aceste produse care au adaos de zahăr din natură, adică îndulcitor din struguri”, a declarat pentru Libertatea, Amelia Boroș.

Din must a evaporat apa și au rămas doar zaharurile cu vitaminele și mineralele din struguri. Acesta este „zahărul” pe care ea îl folosește la bunătățurile ce le afișează cu atâta mândrie pe la toate târgurile la care participă.

Gemuri ca la mama acasă, dar mai sănătoase

Și dacă din gama ei de dulciuri are produse pentru diabetici, are și pentru cei anemici.

„Acesta este un medicament natural, un remediu pentru copiii care au anemie. Este sfeclă de zahăr, cu măr, gutuie și pară, îndulcit cu suc de struguri”, ne spune despre un gem special făcut de ea.

Ne arată cu degetul un alt borcănaș. Are în el gutuie cu suc de struguri și îndulcitor din suc de struguri. „Mai am dulceață de ardei iute cu portocală îndulcită cu suc de struguri, care a acompaniază fripturile, practic dau un plus de savoare fripturilor fade. Mai am și un produs absolut de excepție: struguri puși în must, dar nu vorbim despre acest îndulcitor, ci efectiv despre mustul de struguri”, ne mai spune Amelia.

Prețuri pe măsura calității

Dulceața de ardei iute cu portocale costă 15 lei, dulceața de sfeclă cu măr, gutuie și pară, 10-15 lei, gemul de gutui cu suc de struguri, tot 15 lei. Îndulcitorul la sticlă costă 20 de lei. „El are brixul mierii (concentrația în grade de zahăr pe 100 de grame de lichid), deci se poate folosi la copii de peste 6 luni, când nu poți să le dai miere de albină pentru că ea conține un alergen care nu le poate fi dat copiilor. Dar, nu este indicat diabeticilor pentru că are un indice diabetic foarte ridicat. El se mai depreciază la fiert, dar nu dezvoltă compuși toxici așa cum se spune că ar dezvolta mierea”, afirmă producătorul.

Nectarurile sunt de piersici, de pere și de caise și toate au ca și antioxidant, pentru că altfel se înnegrește fructul, cătină și lămâie și sunt îndulcite cu suc de struguri. „Era nectarul copilăriei mele, dar era cu zahăr. Cel care rămânea pe pahar. La fel, se pot da în alimentația copiilor când se diversifică de la 6 luni încolo”, spune Amelia.