Venituri uriașe cu doar doi angajați

Compania GEN-I d.o.o. Sarajevo, care activează în domeniul comerțului cu energie electrică, a realizat anul trecut venituri totale de 191 de milioane de euro, în condițiile în care are doar doi angajați, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât firma s-a clasat printre primele 20 de companii din Bosnia și Herțegovina după venituri, în ciuda numărului foarte redus de personal.

În ultimii trei ani, compania a generat venituri totale de aproximativ 500 de milioane de euro.

Jumătate de miliard de euro în 3 ani

Veniturile companiei au crescut comparativ cu anul anterior, când acestea s-au ridicat la 169,24 de milioane de euro, cu același număr de angajați.

În 2023, firma a înregistrat venituri de 182,54 de milioane de euro, ceea ce duce totalul ultimilor trei ani la aproximativ o jumătate de miliard de euro.

Anul 2022 a fost cel mai profitabil pentru companie. Atunci, cu un singur angajat, GEN-I Sarajevo a realizat venituri de 389,11 milioane de euro.

GEN-I Sarajevo face parte din grupul GEN-I, una dintre principalele companii de tranzacționare și furnizare de energie electrică din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, cu sediul în Slovenia.

Anul 2022 a fost marcat de creșteri puternice ale prețurilor energiei electrice, pe fondul perturbărilor de pe piață cauzate de invazia Rusiei în Ucraina. Acest context a contribuit la nivelul record al veniturilor înregistrate de companie. Ulterior, odată cu stabilizarea pieței, veniturile au revenit la niveluri mai scăzute.

Legătura cu premierul Sloveniei

Deși veniturile sunt ridicate, profitul companiei este semnificativ mai mic.

Anul trecut, firma a înregistrat un profit de mai puțin de 2.600 de euro. În anul precedent, profitul a fost de aproximativ 28.000 de euro, iar în 2023 s-a ridicat la 175.000 de euro. În 2022, profitul a fost de aproximativ 300.000 de euro.

Raportat la venituri, câștigurile sunt relativ modeste, ceea ce indică marje reduse în comerțul cu energie electrică, respectiv o diferență mică între prețul de achiziție și cel de vânzare.

Până în 2021, compania GEN-I a fost condusă de actualul prim-ministru al Sloveniei, Robert Golob.

