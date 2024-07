Despre conceptul de economisire inteligentă

Românii știu din ce în ce mai mult despre economisire. Cred că și istoric, acum când spun istoric, mă gândesc poate chiar la părinții noștri, cred că o bună parte dintre români au avut instinctul ăsta de a economisi, de a pune bani deoparte. E adevărat că anii 90 și începutul anilor 2000, cu inflația aceea galopantă, a reprezentat poate un pas înapoi sau a oprit puțin din eforturile românilor de a economisi. Dar odată ce au început să ne crească veniturile, să ne crească nivelul de trai, în special odată cu aderarea la UE, România a început să economisească din ce în ce mai mult. Depozitele și conturile curente ale populației se apropie de 300 de miliarde de lei. Din păcate, cea mai mare parte din bani, poate paradoxal, sunt în conturi curente. Este, așadar, cel mai uzitat instrument de economisire în România.

A economisi, a pune bani deoparte, este doar jumatate din rezolvarea problemei. Este important și ce faci cu acei bani. Este păcat doar să pui acei bani deoparte și ei să nu producă absolut nimic. Aici cred că încă sunt lucruri pe care le putem face când vine vorba de economisirea inteligentă.

Avantajele economisirii prin intermediul fondurilor de investiții

Recomandări Subiectele la Română la BAC 2024, apărute în presă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

Motivul pentru care constitui un fond de investiții, este acela de a genera randament pe banii pe care îți permiți să-i economisești. Sunt fonduri de investiții de diverse tipuri, de diverse categorii, cu strategii de investiții diferite, dar scopul final este să obții randamente. Deci primul avantaj al unui fond de investiții este acela că toți actorii implicați își propun să obțină randament pe banii din acel fond.

Apoi, un alt avantaj foarte important din punctul meu de vedere, cel puțin dacă ne referim la cele mai multe dintre fondurile de investiții ușor accesibile în România, este reprezentat de lichiditate. Chiar dacă în funcție de strategia de investiții, poți să ai orizonturi de timp diferite, de la termene foarte scurte până la termene mai lungi, aproape fără excepție, ai acces la bani în orice moment. Iar în cele mai multe cazuri, nu ai parte de comisioane de răscumpărare. Ai acces aproape total la banii tăi, chiar dacă ești pus în situația să nu-ți respecti orizontul de investiții sau să nu-ți respecti planul inițial pe care l-ai avut în minte când ai început să investești.

Un alt avantaj extrem de important, mai de dată recentă, este dat de regimul fiscal. Regimul fiscal, din fericire, la acest moment în România susține cât se poate de mult investițiile în general, dar în particular pe cele în fonduri de investiții. La momentul actual, ratele de impozitare sunt de 1% respectiv 3% în funcție de perioada de deținere. Dacă ai deținere pe un termen mai lung de 365 de zile, vei plăti doar 1% pe câștigul acumulat. Dacă ești forțat, poate, de împrejurări sau ăsta a fost obiectivul tău de a investi pe termene mai scurte, plătești 3%. Dar chiar și acest 3%, comparabil cu rata generală de impozitare sau cu rata cu care se impozitează depozitele, care este de 10%, reprezintă un avantaj destul de mare.

Recomandări Franța, spre ape neexplorate: mai poate fi oprită extrema dreaptă a lui Marine Le Pen? Primele concluzii înainte de turul final al unor alegeri cruciale și pentru europeni

Diversificarea portofoliului și maximizarea randamentelor

Un fond de investiții este unul dintre cele mai democratice instrumente de investiții. Pentru că, dacă tu ai un milion de euro de investiții și eu am doar 100 de euro, este foarte posibil ca tu să obții condiții de preț sau de comisionare mai bune decât mine. Nu este cazul când vine vorba de fonduri de investiții. Chiar dacă am doar 100 de euro, voi beneficia, în termeni relativ, bineînțeles, de aceleași randamente, aceleași condiții ca și acel investitor care are poate un milion de euro. Unul dintre avantajele, apropo de diversificare, este că, implicit, voi avea portofoliu diversificat în același mod în care e structurat tot restul portofoliului.

Dar aici aș mai face cumva o precizare, dacă vorbim de micul investitor sau de investitorul aflat poate la început de drum, când vine vorba de investiții, nu vreau să iau din meritele diversificării, dar aș sublinea că în primul rând diversificarea nu e neapărat un scop în sine, e un mijloc. Nimeni nu vrea să-și construiască un portofoliu și să fie diversificat doar de dragul diversificării. Și, în general, diversificarea devine mai importantă pe măsură ce acumulezi resurse financiare. Ca să merg pe exemplu dat mai devreme, dacă dvs. aveți 1 milion de euro, da, acolo subiectul diversificării este extrem de important cum împart banii respectivi, câți dintre ei sunt în instrumente cu venit fix, câți dintre ei sunt în acțiuni, pe ce maturități investesc. Dar dacă eu încep să economisesc și pun lunar câte 100 de euro, 500 de lei sau 300 de lei într-un fond de investiții, cel puțin la început, nu aș consuma prea multă energie pe diversificare. Dacă fac lucrurile cum trebuie și o să acumulez un capital mai important, probabil diversificarea va crește foarte mult în importanță.

Apropo, că tot vorbeam mai devreme despre avantajele fondurilor de investiții. Mai avem un mare avantaj de menționat. Și anume, fondurile sunt instrumente supravegheate și reglementate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar companiile care administrează aceste fonduri sunt unele cu o reputație bună.

Sfaturi pentru cei care se află la început de drum

Oricât de mult efort și oricât de multă dorință ai avea să înveți despre investiții, despre instrumente, despre piețe financiare, oricât de mult ai citi, nu cred că există metodă mai bună de a învăța, decât aceea de a începe efectiv să investești. Practica, când vine vorba de investiții, nu poate fi bătută de niciun fel de certificare, pentru că investițiile sunt tot atât cât sunt decizii raționale, logice, cât și gestionare de emoții. Și odată ce începi să investești, vezi ce fel de investitor ești, afli foarte multe lucruri despre tine în acest proces.

Când vine vorba de investiții, cu siguranță nu există prea devreme. Din păcate, s-ar putea să existe prea târziu. Dacă amâni prea mult momentul până la care începi să faci acest pas, s-ar putea ca obiectivele tale financiare, scopurile pe care voiai să ți le îndeplinești economisind, să fie mult mai greu de atins, dacă nu chiar imposibil.

Tendințele pieței din România

La momentul actual vedem trei mari tendințe care sunt cât se poate de vizibile când vine vorba de piața locală și fondurile de investiții locale. Prima dintre ele, care mă bucură foarte mult, recunosc, că sunt și investitor și în același timp, susținător al pieței locale, al Bursei de Valori București, este că asistăm la un nivel de intensitate foarte ridicat. Vedem din ce în ce mai mulți români care au descoperit Bursa de Valori București și din ce în ce mai mulți români au descoperit fondurile de investiții.

Apropo, este bine să nu ne lăsăm fermecați de randamentele trecute. Există de obicei, când vine vorba de fonduri de investiții și un avertisment legal care se găsește pe toate documentele legate de fonduri: performanța trecută nu reprezintă o garanție pentru viitor. Ceea ce e adevărat și e cu atât mai important în situații de genul acesta în care poate ești tentat să iei deciziile de investiții bazându-te pe acel randament trecut, care spune o poveste relevantă doar pentru trecut.

A doua tendință este legată de fonduri monetare. Este probabil, în termen de volume, categoria de fonduri cea mai populară în ultimii doi ani în România. Sunt fonduri care de obicei investesc în maturități scurte ale titlurilor de stat românești și/sau în depozite la cele mai mari bănci din România. Probabil sunt cele mai bune instrumente de gestionare a lichidității. Indiferent că ești o persoană fizică sau că ești o companie și ai nevoie să-ți gestionezi lichiditatea pe termen scurt, sunt fonduri de investiții care îți dau randamente mai bune decât produsele clasice de economisire, iar volatilitatea este extrem de scăzută.

Și poate a treia tendință, cumva, spuneam că până în 2021 am avut parte de dobânzi foarte reduse. Apoi 2022 a adus o creștere bruscă a ratelor de dobândă și acum suntem mai degrabă pe un fel de platou înalt când vine vorba de dobânzi. În acest mediu cu dobânzi relativ ridicate, fondurile de obligațiuni sunt din ce în ce mai căutate de către investitori.

VIDEO Integral:

Citește și:

***

Acest articol este susținut de AAF. Pentru a înțelege mai multe despre economisire inteligentă și investiții, intrați pe www.economisesteinteligent.ro

Vezi subiectele la română la Bacalaureat 2024 și urmărește LIVE rezolvarea subiectelor la română de la BAC 2024!

Urmărește-ne pe Google News