Interviu cu „Domnul Alocație”, Robert Sighiartău, secretarul general al PNL

Robert Sighiartău este deputatul PNL care a reușit să dubleze alocaţiile pentru copii de două ori în patru ani. În 2015, partidul său, aflat şi atunci în Opoziţie, a obținut o majorare de la 42 de lei la 84 de lei, iar patru ani mai târziu tot el a fost omul din spatele amendamentului la bugetul de stat care a dus la dublarea alocaţiilor.

În interviul dat pentru cititorii Libertatea, liderul liberal, deputat de Bistrița, a vorbit despre legea alocaților pentru copii, cea datorită căreia a devenit cunoscut, dar și despre alianțele pentru alegerile parlamentare și prezidențiale.

„PSD a mai furat o alocație pentru copii”

– Cum ați devenit „Domnul Alocație”?

– A fost un proiect inițiat anul trecut, l-am promovat de la începerea anului școlar. L-am propus, l-au respins la comisii, apoi în plenul Senatului. Și atunci am zis că e cazul să depun un amendament și la buget, pentru mărirea alocațiilor. Și în Comisia de buget-finanțe au respins PSD și ALDE acest amendament. În plenul Camerei, a fost acea victorie, când am reușit să trecem acest amendament.

Alocațiile pentru copii trebuiau să crească de la 1 martie, nu de la 1 aprilie

– Și după victorie?

– După, Dragnea nu a știut ce să facă, toată lumea a văzut că el n-a vrut mărirea alocațiilor, era o lovitură mare pentru el. Și-atunci a început să vină cu tot felul de strategii de manipulare. Că majorarea alocațiilor depinde de bugetul de stat. Și a dat vina pe președinte. E total fals, OUG trebuia dată cu 1 martie, dar ei în OUG au scris 1 aprilie. Ceea ce înseamnă că ei mai fură o alocație pentru copii.

– 20 de euro, aproximativ, era alocația. Se dublează, ajunge la vreo 40 de euro. Ce rezolvă acești bani din problemele unei familii?

– Vă spun cum am gândit. Una dintre marile probleme este natalitatea. Am luat țară cu țară, m-am uitat la ce se întâmplă din punct de vedere demografic. Primul lucru care mi-a sărit în ochi a fost că noi avem cea mai mică alocație din UE. Bun, înainte de a începe cu alte măsuri, am spus că e necesar să depunem un proiect de majorare a alocațiilor. Cu 84 de lei, 2 lei pe zi, nu poți să cumperi nici un covrig, nu mai vorbim de rechizite, hăinuțe. M-am gândit la buget, am vrut să fie sustenabil din punct de vedere economic. Că puteam să zic că mărim de la 84 la 500 de lei. M-am gândit că e un prim pas de reglare a sumelor pentru copii.

– Care ar fi următorii pași? Sunt state care încurajează familiile cu copii prin politici fiscale. Alocațiile mărite ar încuraja mai degabă familiile sărace să aibă copii.

– Știu discuția. Însă când vorbești de alocații, vorbești de un drept constituțional al copiilor. Nu puteam face discriminări. Problema reală, într-adevăr, intervine la familie. Fiind un partid de dreapta, vrem să stimulăm familiile active să aibă copilași, să-i poată crește sănătos și să rămână în România. Ne-am gândit la reduceri fiscale și la alte reduceri. Și există și altfel de beneficii. Domnul Emil Boc, primarul Clujului, a creat un lucru extraordinar: transport special, cu autobuze, pentru fiecare copil de acasă la școală. Este un detaliu extrem de important pentru o familie care trăiește într-un centru urban aglomerat.

– Când primeați alocația, vă lăsau părinții banii sau îi foloseau la bugetul familiei?

– Până la un moment dat, îi păstrau părinții. Apoi îmi dădeau posibilitatea să îi cheltui. Alocația era pe atunci 24 de lei, apoi 42 de lei. Puțini bani, însă ni-i dădeau pentru cheltuielile noastre de adolescenți, să ne mai luăm o înghețată, ceva.

„Ne trebuie justiție socială, nu pensii speciale”

– Ce părere aveți despre referendumul pe justiție?

– N-am o problemă cu referendumurile. Trebuie făcute cât mai multe, pe diferite teme. Nu faci decât să stimulezi poporul cu privire la un lucru sau altul. Trebuie văzut în ce măsură acel referendum va avea efect juridic, pe termen mediu și lung. În 2009, s-a mai organizat un referendum deodată cu alegerile prezidențiale, pe tema reducerii numărului de parlamentari. O propunere pe care o susțin și îmi pare rău că nu s-a pus în aplicare. Temele la referendum trebuie să fie bine stabilite, să schimbe cu adevărat lucrurile în societate, să nu induci ideea că oamenii ies degeaba la vot.

PSD a fost cel care a trântit referendumul pentru familie. Dragnea a încercat să se lipească de acest referendum, multă lume n-a mai mers la vot din cauza jocului său politicianist

– Ce poziție va avea PNL la referendumul pe justiție?

– Vă dați seama că noi am fost un exemplu clar de partid care și-a asumat criterii de integritate. Am avut lideri care s-au dat un pas înapoi, au renunțat la funcțiile lor înainte de a fi puși sub urmărire penală. PNL susține integritatea în viața publică.

– Dar în problema pensiilor speciale, care e poziția liberalilor?

– A fost o discuție. PNL a declarat foarte clar că nu suntem de acord cu pensiile speciale, cu excepția pensiilor pentru militari. Însă legat de pensiile primarilor și personalului din administrație, ca și de pensiile de agricultor, trebuie să existe o discuție. Nu poți să oferi omului o pensie decentă dacă nu intervii. Avem primari la patru-cinci mandate, oameni cinstiți, serioși, care au muncit și au o pensie de o mie, o mie și ceva de lei. PSD, prin toate modalitățile, a oferit pensii speciale la tot felul de caste, care îl susțin, cum e Avocatul Poporului. Iar asta a făcut mult, mult rău României. Bugetul de pensii speciale e de aproximativ două miliarde de euro anual. Ceea ce e total greșit.

– De ce?

– Pentru că nu există justiție socială. Nu s-a curățat răul, apoi să dai bani celor care merită. Când dai pensii speciale de 2.000 de euro pe lună la foști torționari, foști securiști, iar foarte mulți oameni, din zona rurală, au pensia minimă garantată, 600-700 de lei pe lună, după o viață de muncă la CAP, trebuie o discuție generală legată de pensii.

– Era nevoie de o lege a lustrației.

– PSD nu a vrut niciodată legea lustrației, pentru că este plin de comuniști. Eu sunt un susținător al legii lustrației.

„Sunt anticomunist prin sânge”

– Sunteți născut în 1989. Ce știți dumneavoastră despre comunism?

– Știu multe. Familia mea a suferit anumite prigoniri, în primul rând din cauza credinței religioase. Și tatăl meu avea porniri împotriva sistemului comunist. Fac parte dintr-o familie de șapte frați. Surorile mele sunt mai mari, 40, 40 și ceva de ani. Mi-au povestit. Știu foarte multă istorie din perioada comunistă. Tatăl meu a fost interogat prin beciurile comuniste. Dacă nu venea Revoluția, era decizia dată, familia mea ajungea la muncă, la canal. Suntem anticomuniști în sânge, să știți. Și acum mă lupt cu această gândire marxistă, stângistă, comunistă, care văd că încearcă să revină sub diferite forme. Acest sâmbure al marxismului există în Europa, există în State, inclusiv în rândul tineretului.

– Cum comentați procentele PNL din sondaje?

– Depinde de sondaj. Noi am făcut cercetări sociologice interne, ca să ne calibrăm mesajul. În ultimul sondaj pe care l-am efectuat, PNL se află cu un procent înaintea PSD.

– A scăzut PSD sau a crescut PNL?

– Și una, și alta. În 2016, PNL a avut un scor de 19,9 % la alegerile parlamentare. După doi ani, suntem la 27 %.

– Ce strategie aveți pentru București?

– Urmează să facem cercetări sociologice, după europarlamentare, să stabilim un candidat. Obiectivul nostru este de a recâștiga Bucureștiul.

– Ce înseamnă România, în primul rând?

– În prima bancă a UE, vrem ca România să fie respectată mai mult. Să conteze mai mult. Cred că România poate juca un rol extrem de important în UE. Avem potențial, avem istorie, avem valori. PNL se bucură de o apreciere extraordinară în PPE și în structurile de conducere ale Comisiei Europene.

Despre Dragnea, Ponta, Tăriceanu

Dragnea e inamicul numărul unu al democrației românești

– La procentele astea, veți avea nevoie de alianțe. Cu cine?

– E prea devreme, prima discuție trebuie să o avem după alegerile europarlamentare. Să vedem ce fac celelalte partide la prezidențiale. Noi am spus foarte clar că îl vom susține pe Klaus Iohannis. Anul viitor, la parlamentare, va trebui să avem o alianță cu UDMR, cu PLUS, cu USR, dacă vor mai fi atunci.

– Cu PRO România?

– PRO România e condus de Victor Ponta, care, din 2012 până în 2015, a guvernat. În trei ani, nu numai că nu a construit nici un kilometru de autostradă, dar a reușit să aibă minus 20 de kilometri de autostradă. Nici n-are rost să vorbim despre domnul Ponta, aș putea să vă dau o listă cu toate nenorocirile pe care le-a adus României: prieteniile lui, antiromânismul lui, felul în care a abordat relațiile externe. Este o persoană extrem de dăunătoare pentru politica românească.

Ponta, ca premier, avea apucături de mic dictator

– În comparație cu Liviu Dragnea…

– Sunt din același trunchi genetic. E greu să evaluezi. Acum, văzând ce face Liviu Dragnea la guvernare, poți spune că el este într-adevăr inamicul numărul unu al democrației românești. Însă nu pot să nu-mi amintesc că și Ponta avea apucături de mic dictator, ca premier. Inclusiv prin felul în care se comporta și prin deciziile pe care le lua. Oamenii aceștia, când ajung la putere, se transformă și vor să acapareze totul.

– Se poate reforma PSD?

– Nu văd nicio șansă de reformare pentru actualul PSD. Vorbim despre o construcție care a început greșit în anii 1990 și s-a format pe o structură strâmbă, care nu are în vedere dezvoltarea economiei, dezvoltarea țării. PSD și-a ținut electoratul în sărăcie, dacă se poate, cât mai prost informat și mai puțin educat. Uitați-vă ce se întâmplă în județele unde au majoritatea în consilii și primării. E o diferență ca de la cer la pământ față de județele conduse de liberali.

Tăriceanu nu este un posibil aliat, a dus România în criză și a lăsat-o așa. Apoi, cu aer oportunist, a revenit alături de PSD

– Cu ALDE e posibilă alianța?

– ALDE este o construcție anexă a PSD, i-a susținut în toate prostiile pe care le-au făcut, începând de la justiție și până la economie. Domnul Tăriceanu a vrut să-și creeze o imagine de mare economist și susținător al mediului privat. Dar în ultimii doi ani au distrus sistematic capitalul autohton al României, prin majorări de taxe și alte măsuri. Nu putem vorbi despre Tăriceanu ca despre un posibil aliat, omul ăsta n-a făcut decât să fie la butoniera lui Liviu Dragnea și să aplice tot ce a vrut Liviu Dragnea. Nu pot accepta o alianță cu cineva care a dus România în criză, el a lăsat-o în criză, în 2008. Apoi, cu un aer oportunist, a revenit alături de PSD, să guverneze împotriva intereselor țării.

Orice construcție făcută cu socialiștii din România a fost un eșec. Tăriceanu a avut o relație extraordinară cu socialiștii, a fost complice în toate măsurile dăunătoare pentru români

– Asupra europarlamentarelor planează umbra absenteismului. Cum chemați oamenii să iasă la vot, pe 26 mai?

– Accidentul din 2016, când s-a înregistrat o prezență foarte slabă la vot, sper să nu se repete. Pentru că asta ne-a costat și ne costă. Este o datorie civică față de țară, față de democrație. Astfel de accidente pot provoca mari dezastre. Sunt de acord cu protestele, le susțin, însă adevăratele schimbări se fac prin vot, trimițând politicieni de calitate să te reprezinte.

